Vadba pri visokih temperaturah nikakor ni prijazna zdravju, zato se zanjo raje odločimo zgodaj zjutraj ali zvečer, ko so temperature nižje. Izogibati se je treba težko prebavljivi hrani in prevelikim količinam obrokov, v svoj jedilnik pa uvrstiti čim več sadja in zelenjave. Po jedi si je treba vzeti čas za prebavo in z aktivnostjo počakati vsaj dve uri.

Pitje tekočin pred vadbo, med njo in po vadbi je zaradi povečanega potenja poleti še pomembnejše. Vadeči morajo dobro poznati svoje telo in vedeti, kako močno se potijo. S potenjem se namreč poveča tudi izguba mineralov, zato si je pred in med treningi dobro omisliti napitke z dodanimi elektroliti. Odrasel človek naj bi na dan spil približno en liter tekočine na 25 kilogramov telesne teže, ob povečani aktivnosti se ta količina seveda podvoji ali celo potroji. Zgolj voda ni dovolj, najprimernejši so izotonični napitki, ki telesu povrnejo izgubljene minerale, in razredčeni sadni sokovi. Prav tako se je v poletnem času dobro izogibati prekomernem pitju kave in alkohola, ki še dodatno povečata dehidracijo.

Nezadosten vnos tekočin lahko privede do dehidracije organizma. Opozorilni znaki so suha usta, huda žeja, temna barva urina ali celo nič urina, pospešeno dihanje in bitje srca, vrtoglavica, omotičnost, slabost in bruhanje. V skrajnih primerih lahko dehidracija ob izpostavljenosti vročini privede do kolapsa in vročinskega udara, pri čemer je nujna zdravniška pomoč. Ker se telo začne pregrevati, lahko to poleg dehidracije privede do omedlevice, zato je treba takšno osebo med čakanjem na prvo pomoč čim prej ohladiti, jo odnesti v senco in polivati z vodo ter ji zagotoviti dovolj tekočine.