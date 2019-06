Do predvidoma septembra bo zaradi celovite prenove zaprt del Parmove ulice na odseku med Drenikovo in ulico Bežigrad. Na Mestni občini Ljubljana so pojasnili, da bo obvoz za vozila potekal po Samovi ulici in Dunajski cesti. Zaradi zapore bodo na obvoz morali tudi avtobusi na progi 14.

Mestni avtobusi na liniji 14 bodo v smeri iz Bežigrada proti centru s Podmilščakove ulice zavili na Samovo ulico in nato na Dunajsko cesto, od koder bodo pot nadaljevali po običajni trasi. Obvoz za avtobuse v smeri proti Bežigradu bo potekal v obratni smeri po isti trasi. V času popolne zapore omenjenega odseka mestni avtobusi ne bodo ustavljali na postajališčih Hranilniška, Parmova in Bratov Židan. Na obvoznem delu trase pa bodo ustavljali na postajališčih Samova, Astra in Razstavišče, so pojasnili na javnem podjetju Ljubljanski potniški promet.

Celovita prenova Parmove ulice vključuje prenovo vse komunalne infrastrukture pod cesto, cestišče, pločnik in kolesarsko stezo. Slednja naj bi po zagotovilih občine potekala brez dvigov in spustov. Po zaključku prenove prvega dela Parmove ulice bo občina na novo semaforizirala križišče Parmove in ulice Bežigrad. Ko bo zaključena prenova na prvem delu, se bodo gradbinci družbe Kostak, ki ji je občina zaupala ta posel, preselili na odsek med Kurilniško in ulico Bežigrad.

Vrednost celovite prenove celotne Parmove ulice je 4,38 milijona evrov z davkom na dodano vrednost. Občina je za ta projekt na račun urejanja peščevih in kolesarskih površin pridobila skoraj 380.000 evrov iz evropskega kohezijskega sklada in državnega proračuna. Preostanek potrebnega denarja bodo zagotovili občina ter javni podjetji VOKA Snaga ter Energetika Ljubljana, ki bosta financirali prenovo komunalne infrastrukture. Prenova celotne Parmove ulice naj bi bila zaključena v roku 360 dni oziroma v približno enem letu. vbr