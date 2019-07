Sanacija zgornje Mežiške doline

Mežica, Črna na Koroškem. Minuli teden je vlada na redni seji obravnavala poročilo o lanskem izvajanju programa ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v zgornji Mežiški dolini, hkrati pa sprejela letni program ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v tej dolini za letos. Program je pripravilo ministrstvo za okolje in prostor v sodelovanju z občino Mežica in občino Črna na Koroškem, agencijo za okolje in ravensko enoto Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Letos je za sanacijske ukrepe, ki jih na podlagi odloka o območjih največje obremenjenosti okolja in programa ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Savinjski dolini izvajajo že deseto leto, namenjenih 795.500 evrov. Denar občini Mežica in Črna na Koroškem porabita v glavnem za preplastitev številnih makadamskih površin ter ureditev otroških igrišč, s čimer zmanjšujejo in preprečujejo izpostavljenost otrok onesnaženju s svincem. In tudi letos ne bo nič drugače, saj sta najpomembnejša zmanjševanje in preprečevanje prašenja pri različnih gradbenih posegih ter uporaba materialov, ki niso obremenjeni z nevarnimi snovmi. Še več pozornosti bodo namenili ozaveščanju prebivalcev o nevarnostih svinca, ki jih lahko preprečujejo in zmanjšujejo tudi s primerno higieno in varovalno prehrano. To pa pomeni, da morajo biti v vrtcih in šolah na krožniku predvsem živila z veliko železa, kalcija in vitamina C. mm