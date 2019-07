Kitajski proizvajalci mobilnikov se počasi uveljavljajo kot najzanimivejši in drzni inovatorji. Podjetji Oppo in Xiaomi sta pred kratkim pričeli oglaševati novo tehnologijo, ki omogoča umestiti prednjo kamero za zaslon mobilnika. Prednosti takšnega oblikovanja so jasne. Uporabnik lahko še naprej uporablja kamero za sebke, hkrati pa mu ta ne kazi prednjega dela naprave z debelimi robovi, frufruji in drugimi izrezi oziroma delovanje kamere ni odvisno od premikajočih delov, kot jih najdemo na potopnih kamerah. Čeprav je še pred nekaj tedni napoved za zaslonom skritih kamer delovala neoprijemljivo, je minuli teden postalo precej bolj konkretno, ko je Oppo kot prvi predstavil prototip takšnega mobilnika na šanghajskem mobilniškem sejmu MWC.

Skrita kamera ima svojo ceno Pri Oppu pravijo, da jim je podvig uspel s pomočjo posebnega prosojnega materiala in preoblikovanja strukture slikovnih pik na zaslonu. Kombinacija obojega omogoča svetlobi, da doseže senzor pod zaslonom skrite kamere. Senzor naj bi bil tudi nekoliko večji od običajnih kamer za sebke. Zaslon nad kamero sprejema ukaze na dotik kot vsi ostali predeli zaslona, nekoliko mešani pa so vtisi glede kakovosti slike na tem predelu. Oppo sicer pravi, da kakovost zaslona zaradi skrite kamere ne bo nič slabša, so pa pri reviji Engadget med obiskom sejma in testiranjem naprave opazili, da vsaj na prototipu temu ni povsem tako. Pri reviji so med testiranjem uspeli razvozlati, kaj pravzaprav pomeni »preoblikovanje strukture slikovnih pik«. Da bi svetloba laže dosegla senzor kamere, so pri Oppu namreč razredčili gostoto slikovnih pik, posledično pa kakovost slike vidno odstopa od preostalega zaslona. Nekateri celo pravijo, da zadeva spominja na nekakšen napol prosojen frufru. Postavitev kamere ima ob tem vpliv tudi na kakovost fotografij. Oppo priznava, da največ težav povzročata zamegljenost slik in bleščanje, veliko dela imajo tudi algoritmi, ki morajo pomagati tudi pri kakovosti barv. Pri podjetju vseeno trdijo, da se trudijo algoritme še dodatno izboljšati, da bodo zmogli odpraviti težave.

Od prstnih odtisov do fotografij Skrivanje kamer pod zaslon sicer ni povsem nova zamisel. Nekaj podobnega že nekaj časa najdemo pri številnih cenejših telefonih, ki prebirajo prstne odtise skozi zaslon. Takšno tehnologijo za odklepanje zaslonov uporabljajo tudi mobilniki podjetja OnePlus. Pri teh je optični čitalec prstnih odtisov povsem skrit in na površju zaslona ni mogoče razbrati kakršne koli izgube kakovosti slike. Je pa res, da je delo, ki ga mora opraviti čitalec prstnih odtisov bistveno manj zahtevno od kamer. Čitalec namreč ne potrebuje toliko svetlobe, kot jo zahtevajo jasne fotografije, temveč mu zadostuje že, da razloči posamezne grebene in linije prstnega odtisa. Ta razlika pa je ključnega pomena. Seveda je vsem trenutnim ocenam treba dodati, da gre zgolj za prototip in da bi končni izdelek, ki bi s to tehnologijo prišel na trg, tudi zares lahko deloval bolje. Podjetje sicer še ni razkrilo, kdaj bi naprava s takšno prednjo kamero znala doseči prodajalne police, naj pa bi se to zgodilo v bližnji prihodnosti. Slovenski potrošniki bomo morali v vsakem primeru počakati še nekoliko dlje, saj Oppove naprave pri nas niso ravno razširjene.