Jožo Šmita iz Vrbe na Gorenjskem je slovenska policija z mednarodno tiralico iskala nekaj manj kot 18 let, s čimer si je prislužil naziv najbolj iskanega Slovenca. Že od novembra 2001 so ga na kranjskem sodišču namreč skušali v domovino privesti zaradi suma spolne zlorabe otroka in spolnega nasilja nad osebo, starejšo od 15 let (šlo je za isto osebo). Februarja letos se je 58-letnik predal avstralski policiji, nato pa čakal na izročitev v domovino. Po poročanju časnika Delo so ga 14. junija avstralski policisti na letališču v Sydneyju izročili slovenskim varnostnim organom, dan kasneje pa ga na brniškem letališču prevzeli uslužbenci ljubljanskega zavoda za prestajanje zaporne kazni in ga odpeljali na Povšetovo.

V Sloveniji le enajst dni pripora

Šmitu je bil ob prihodu v Slovenijo odrejen pripor, že 26. junija pa je na predobravnavnem naroku na okrožnem sodišču v Kranju priznal krivdo in še isti dan mu je sodišče izreklo kazen. Za spolni napad na osebo, starejšo od 15 let (druga obtožba je medtem že zastarala), je bil Šmit v sredo obsojen na pogojno kazen leto in pol zapora s preizkusno dobo štirih let. Nobena od strani se na sodbo ni in ne bo pritožila, s čimer je sodba nemudoma postala pravnomočna, s pogojno kaznijo pa se je avtomatično odpravil pripor. 58-letnik iz Vrbe na Gorenjskem je tako v zaporu oziroma (izročitvenem) priporu v Avstraliji in pri nas skupno preživel štiri mesece in pol.

O skrivanju Jože Šmita v deželi tam spodaj smo že večkrat pisali, običajno takrat, ko ga je avstralska policija iskala s pozivi javnosti. V Avstraliji je živel od leta 2000, torej vsaj že leto dni pred tem, ko ga je slovenska policija začela iskati s tiralico, po poteku turističnega vizuma je tam živel nezakonito. Nekaj časa naj bi kot rudar delal v Queenslandu in/ali Novem Južnem Walesu, kasneje naj bi presedlal v turizem in gradbeništvo. Zaradi izročitve Sloveniji je avstralska zvezna policija najprej že pred dvema letoma izdala zahtevo za aretacijo, januarja letos pa so črno-beli, kakšni dve desetletji stari fotografiji Šmita priložili še fotorobota, kako naj bi bil pobegli videti danes. »Joze Smit ali Joza Smit ali Joseph Smit morda živi in dela v zahodni Avstraliji, Slovenija pa ga išče zaradi zlorabe otrok. Ljudem svetujemo, naj se mu ne približujejo, saj velja za nevarno osebo,« so javnost posvarili na zvezni policiji.