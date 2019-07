Godba Domžale letos praznuje 135 let delovanja; častitljivo 90. obletnico pa praznuje tudi njihov godbeni dom, ki je najstarejši godbeni dom na ozemlju nekdanje Jugoslavije. Godba šteje 75 aktivnih članov, ki vadijo vsaj dvakrat na teden in na leto pripravijo blizu 50 nastopov. Poslušalcem se vtisnejo v spomin že zaradi svojih privlačnih modro-rdečih uniform, poleti s slamniki na glavi, ki jih močnejši veter rad odpihne. Še bolj pa poslušalce navdušujejo z atraktivnimi nastopi, saj z vsakim priredijo pravi šov. So namreč godba, ki rada igra moderno glasbo, zraven zapoje in korakanju dodaja različne figurativne like. Mlade navdušujejo tudi skupni nastopi z mažoretkami.

»Program izbiram po težavnosti, da so skladbe privlačne za godbenike in poslušalce. Pri sestavi programa se ozrem tudi na obeležitev obletnic rojstva ali smrti katerega izmed skladateljev, letos bo to 90. obletnica rojstva Vilka Avsenika, ali zgodovinskih dogodkov, letos bo to 50. obletnica pristanka na Luni,« pojasni dirigent Damjan Tomažin, ki zna tudi sam zaigrati na harmoniko, pozavno, tenor tubo in kitaro. Kot pravi, mu je najljubši funk, rad pa posega tudi po koračnicah, najraje Juliusa Fučika in Gvida Učakarja. Vedno ima v mislih tudi najmlajše, na katere ne nazadnje računa tudi v bodočih godbenih vrstah. »Za podmladek skrbim tudi tako, da sem prevzel vodenje šolskega pihalnega orkestra v domžalski glasbeni šoli,« pravi dirigent, ki domžalske godbenike vodi 13 let in je zaposlen pri orkestru Slovenske vojske.

V zadnjih petih letih se je tako godbenikom pridružilo kar 18 novih mladih članov, kar je močno pomladilo njihove vrste in povprečna starost zdaj znaša 37 let. Razlika med najstarejšim in najmlajšim pa je še vedno 67 let. Najstarejši še aktivni godbenik Ivan Loboda , ki bo letos dopolnil 82 let, igra v godbi 56 let. »Program je bil včasih precej lažji, danes je vse modernejše, a se z mladimi dobro ujamem,« pove tubist Loboda. Najmlajši godbenik Luka Vindšnurer , ki bo kmalu dopolnil 15 let, pa pravi, da po končani glasbeni šoli ni želel postaviti klarineta v kot in je bila zato pridružitev godbi logična izbira. Igra še pozavno, bobne in klavir. Pri srcu so mu vsi slogi, najraje pa igra filmsko glasbo.

Promenadni koncert pred domom

Častitljivo obletnico so v godbi, ki se postavlja tudi s tremi lastnimi koračnicami Josipa Čerina, Vinka Štrucla in Roka Goloba, proslavili z nedavnim slavnostnim koncertom, ki mu je prisluhnilo okrog 800 obiskovalcev, pravi predsednica godbe Ana Pavlič in doda, da bodo ta mesec pripravili še kar nekaj nastopov. Pred začetkom novega šolskega leta bodo s promenadnim koncertom pred godbenim domom proslavili še 90 let doma, ki so ga v zadnjih dveh desetletjih temeljito prenovili. »Tudi dobro izolirali, tako da ni soseda, ki bi mu naše igranje kratilo spanec,« pravi Ana Pavlič, ki v eni redkih godb z lastnim društvenim domom že skoraj četrt stoletja igra prečno flavto. »Godba me je vedno privlačila. Zdela se mi je zanimiva, sploh skupinsko igranje in korakanje,« še pove predsednica, ki je sicer v službi v državni upravi.

Na leto pripravijo dva tradicionalna večja koncerta. Novoletni je obarvan bolj praznično, božično-novoletno, pomladanski koncerti pa so različni – dalmatinski, muzikalični, izvajamo šov program, našteva predsednica godbe, ki je najstarejše društvo v občini Domžale in po umetniški plati sodi na najvišjo umetniško raven pihalnih orkestrov. Zato se vsako leto udeležijo več različnih tekmovanj, pogosto gostujejo tudi v tujini. »Vsak nastop, vsako priznanje je nekaj posebnega, a mi je nekako najljubše priznanje iz tekmovanja Zveze slovenskih godb leta 2015, ko smo prejeli zlato plaketo in posebno priznanje za najbolje izvedeno obvezno skladbo,« vendarle omeni njej najljubše priznanje Ana Pavlič.