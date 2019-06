Prihodnost je v rokah mladih, a naša odgovornost je, da danes poskrbimo za njihov razvoj in podporo, ugotavljajo v Združenju Manager. Od leta 2007 je sekcija mladih menedžerjev podeljevala štipendije iz sklada za štipendiranje, s katerim so v desetih letih s skupno 85.000 evri podprli vrsto mladih, ki so izstopali s svojimi sposobnostmi. Od leta 2017 pišejo novo zgodbo, s katero podpirajo nadaljnji razvoj mladih menedžerk in menedžerjev. S skladom za talente slednjim omogočajo vrhunsko izobraževanje v okviru specializiranih programov (executive education courses) na kar petih evropskih poslovnih šolah. Po presoji komisije, ki jo vodi Uroš Mesojedec s članicami Majo Fesel Kamenik, Metodo Debeljak in Diano Jecič, so med prijavljenimi trije kandidati pokazali največ potenciala za bodoče voditelje. Klemen Medved bo svoje znanje izpopolnjeval na London Business School, Katarina Petronijević na INSEAD Executive Education, Iztok Lončar pa se že izobražuje na IEDC Poslovni šoli Bled. Sklad za talente oziroma prej sklad za štipendiranje že vrsto let plemenitijo partnerji sklada Zavarovalnica Triglav in A1 Slovenija. rš