Sošolca četrtega letnika sta opazila, da je na trgu pijač veliko več funkcionalnih pijač, vendar so vse narejene na osnovi vode z dodanimi vitamini, koncentrati sadja in zelenjave. »Nefiltrirani sokovi so zaradi visoke vsebnosti vlaknin in večje prehranske vrednosti veliko bolj zdravi,« pravita Valentina in Andrej. »Tako sva dobila idejo, da bi funkcionalno pijačo naredila na osnovi nefiltriranega jabolčnega soka.« Ta ohrani do kar štirikrat več antioksidantov kot bistri jabolčni sok, poleg tega so sokovi heijus brez dodanega sladkorja obogateni z vitaminom C in super zelišči, kar poskrbi za izvirno kombinacijo okusov.

S Popri v ZDA Za mlada podjetnika, ki sta idejo začela razvijati v okviru gimnazijskega podjetniškega krožka, sta bila Spiritov izbor najboljših podjetniških idej osnovnošolcev in srednješolcev, kjer sta se uvrstila med deset najboljših, ter vseslovensko tekmovanje mladih podjetnikov Popri, kjer sta med dijaki zasedla drugo mesto, pomembni izkušnji. Prav tekmovanje Popri ju je za nagrado popeljalo na Genius Olympiad v ZDA. »Naučiti sva se morala napisati dober poslovni načrt in kratko predstavitev, pri čemer so nama pomagali mentorji iz Gimnazije Novo mesto, ki je odlično okolje za razvijanje idej mladih podjetnikov, in Razvojnega centra Novo mesto,« povesta Valentina Bojanec in Andrej Pelko. »Za tekmovanje v ZDA sva morala napisati celoten poslovni načrt in predstavitev v angleščini, kar je bilo kljub kar dobremu znanju angleščine zelo težko. Super je, da imava zdaj poslovni načrt v slovenščini in angleščini, kar nama bo prišlo prav, ko bova prestavljala najin sok pred investitorji in ko se bova hotela širiti na tuje trge.« Proizvodnja soka heijus poteka na kmetiji Ratajc, ki izdeluje jabolčni sok in ima certifikata za ekološko predelavo izbrano kakovost Slovenije. V prvo serijo sokov, ki je na voljo v novomeških lokalih, sta mlada podjetnika vložila nekaj svojega denarja, pomagala pa jima je tudi finančna spodbuda agencije Spirit Slovenija, ki ju nagradila za uvrstitev med najboljših deset podjetniških idej. Vse prihodke od prodaje bosta vložila v naslednjo večjo serijo, ki bo proizvedena to jesen, pravita.

Razširitev mreže in nov okus Za mlada podjetnika bo to poletje delovno. Načrtujeta, da bo v naslednji seriji poleg navadnega nefiltriranega jabolčnega soka in soka z okusom limonske trave na voljo tudi zeliščni okus. Za zdaj sta se omejila na slovenski trg, kjer nameravata razširiti prodajno mrežo, njun končni cilj pa je tujina. »V ZDA jim je bil produkt zelo všeč, saj ima zelo velik potencial,« razložita, »ker zelo cenijo naravne proizvode, ki tam niso tako samoumevni kot pri nas.« »O investitorjih že razmišljava, a nama za zdaj večjega koraka zaradi vseh obveznosti s šolo in maturo še ni uspelo narediti, zagotovo pa se bova lotila tudi tega.«