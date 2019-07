Po uspešno izvedenem javnem razpisu za izbor izvajalca del sanacije klifa in sprehajalne poti med Piranom in Fieso je občina Piran podpisala pogodbo z najugodnejšim ponudnikom. Kot so zapisali na občini, je na razpis prispelo pet prijav, izbrali so ponudbo podjetja Rafael iz Sevnice v vrednosti 133.000 evrov brez davka na dodano vrednost. Izbrana družba bo nevarna višinska dela začela v ponedeljek.

Sanacija naj bi trajala trideset dni

Sanacija bo obsegala čiščenje brežine klifa z odstranjevanjem previsnih in nevarnih kosov peščenjaka ter vzdrževalna dela na sprehajalni poti in razgledni ploščadi. Pot in razgledno točko bodo obnovili z materiali, ki so enaki sedanjim, in po možnosti s kamni oziroma bloki iz lokalnega peščenjaka. Prav tako so z občine sporočili, da se bodo dela izvajala po načrtu trideset dni. V tem času bo dostop do poti zaradi odstranjevanja kamenja in skal s klifa in posledične smrtne nevarnosti zaprt z vseh smeri. Zaradi varnosti bodo zaprli tudi del obale in s tem dostop z morja. Na tem delu piranskega zaliva so predvsem ob koncu tedna in v času počitnic zasidrana številna plovila, obalni pas pod razgledno točko pa so si že pred časom prisvojili nudisti.

Izredno priljubljena sprehajalna pot, dnevno jo prehodi tudi po sto in več ljudi, meri v dolžino 840 metrov in v širino povprečno 1,8 metra. Po zadnjem obilnem februarskem deževju in posledično močnem krušenju številnih kamnov in skal jo je Občina Piran na zahtevo piranske civilne zaščite zaprla in dostop do poti z obeh strani fizično pregradila. Klif je namreč sestavljen iz plasti peščenjaka, laporja, glinovca ter meljevca in je zaradi vsebnosti zadnjih dveh zelo občutljiv za meteorne in druge vremenske vplive. Zaradi slednjih kamenje intenzivno prepereva ter nepredvidljivo pada. Kamni so tako veliki in padajo s takšne višine, da lahko skoraj vsak dogodek ogrozi človeško življenje – naj gre za sprehajalce na poti ali kopalce na plaži pod klifom. Po sanaciji bo klif varnejši, čeprav kaže dodati, da na območju klifa zaradi naravnih erozijskih pojavov ne bo mogoče nikoli govoriti o popolni varnosti.