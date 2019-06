Talibani kljub mirovnim pogovorom sejejo smrt v Afganistanu

Talibanski uporniki so ob koncu tedna napadli afganistanske varnostne sile in pri tem ubili najmanj 65 ljudi, med njimi tudi osem volilnih uradnikov. Medtem se danes nadaljujejo mirovna pogajanja med ZDA in talibani, poročajo tuje tiskovne agencije.