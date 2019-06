Kot so sporočili s Policijske uprave Ljubljana, so po do zdaj zbranih obvestilih ugotovili, da je prišlo do spora med dvema moškima, ki sta bila v družbi še štirih oseb. Med sporom je za zdaj še neznani moški z ostrim predmetom poškodoval 33-letnega oškodovanca, pri tem pa je bil lažje poškodovan tudi 28-letni moški, ki ju je poskušal pomiriti.

Neznani moški je nato s kraja odšel, 33-letnika pa so z reševalnim vozilom odpeljali v UKC Ljubljana. Po podatkih policije je huje poškodovan, vendar pa njegovo življenje ni ogroženo. Preiskava kaznivega dejanja še poteka, so dodali na PU Ljubljana.