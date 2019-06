Po železniški progi Divača-Koper je namreč po torkovem iztirjenju tovornega vlaka pri Hrastovljah v soboto znova stekel promet. Slovenske železnice so izvedle ukrepe za maksimalno zmanjšanje količine kerozina, ki se je razlil ob nesreči in ki bi lahko dosegel podtalnico in rižanski vodni vir.

Tako so odstranili onesnažen material in s tem realizirali ukrepe za maksimalno zmanjšanje okoljske škode. Ker so izkopali veliko dodatnega materiala in je bilo treba kopati zelo globoko, je tudi utrjevanje železniške proge potekalo dlje od prvih predvidevanj.

Ker bi se proga lahko posedala, na SŽ izvajajo njen monitoring. Kot je za STA pojasnil Mes, so jo doslej pregledali šestkrat in ugotovili, da je utrjena. Bodo pa z monitoringom še nadaljevali, je napovedal.

Voda iz zajetja Rižane je sicer po izvedenih ukrepih za zdaj varna. Agencija RS za okolje je sicer že v petek začela izvajati izredni monitoring podzemne vode v zaledju izvira Rižane. Gre za preventivni ukrep. Meritve se izvajajo enkrat dnevno, po prvih ugotovitvah pa onesnaženje ni doseglo nobenega od vodnjakov.

V sodelovanju z Rižanskim vodovodom poteka monitoring še na samem izviru Rižane. Tudi tu onesnaženja zaenkrat ni zaznati. Vzorčenje se sicer izvaja vsakih osem ur.