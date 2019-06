Mehika in Haiti v polfinalu zlatega pokala

Reprezentanci Mehike in Haitija sta prvi polfinalistki prvenstva Srednje in Severne Amerike ter Karibov. Mehičani so v sobotnem četrtfinalu zlatega pokala Concacaf po izvajanju enajstmetrovk premagali Kostariko s 5:4, Haiti pa je bil boljši od prvakov iz leta 2000 Kanade s 3:2.