Podatki Eurostata za predlani kažejo, da so prebivalci EU opravili 1,3 milijarde potovanj oz. štiri odstotke več kot v 2016, pri čemer je povprečno potovanje trajalo 5,1 dneva. Na teh potovanjih so tako ustvarili 6,4 milijarde prenočitev.

Skoraj tri četrtine (73 odstotkov) vseh potovanj so prebivalci EU ustvarili znotraj držav, v katerih prebivajo. Med 27 odstotki potovanj v tujino jih je 80 odstotkov odpadlo na druge članice unije.

Prebivalci EU so za potovanja v največji meri uporabljali lastno ali najeto osebno vozilo (64 odstotkov primerov). Sledila so potovanja z letalom (17 odstotkov) in vlakom (11 odstotkov). Pri tem so pri potovanjih v tujino prevladovala potovanja z letalom (56 odstotkov primerov), pri domačih potovanjih pa potovanja z avtomobilom (76 odstotkov).

Skoraj polovica (49 odstotkov) vseh potovanj prebivalcev EU je bila turistične narave, v 35 odstotkih primerov je šlo za obiske sorodnikov in prijateljev, 12 odstotkov pa je bilo službenih poti.

Osebna vozila so bila najbolj priljubljeno potovalno sredstvo za prebivalce Slovenije, saj so ti 85 odstotkov vseh potovanj opravili z motornimi vozili. Sledili so prebivalci Portugalske (80 odstotkov), Češke (79 odstotkov) ter Španije in Bolgarije (77 odstotkov). Na drugi strani so osebna vozila najmanj uporabljali v Luksemburgu in na Cipru (48 odstotkov) ter na Irskem (49 odstotkov).

Letala so v največji meri uporabljali prebivalci manjših otoških držav Malta (63 odstotkov), Ciper (49 odstotkov) in Irska (43 odstotkov), v šestih državah - Romuniji, Bolgariji, na Češkem in Hrvaškem ter v Sloveniji - pa je bil ta delež nižji od 10 odstotkov.

Vlake so za potovanja v največji meri uporabljali v Franciji (15 odstotkov) in Nemčiji (14 odstotkov), ki sta obe znani po razvejanem železniškem omrežju.

Največji delež potovanj v državi prebivališča med vsemi potovanji so beležili v Romuniji (94 odstotkov), Španiji (91 odstotkov), na Portugalskem (89 odstotkov), v Grčiji (88 odstotkov), Franciji (87 odstotkov) in v Bolgariji (86 odstotkov). V tujino so medtem v največji meri potovali prebivalci Luksemburga (98 odstotkov), Belgije (80 odstotkov), Malte (68 odstotkov) in Slovenije (62 odstotkov). Slovenci sicer po podatkih Statističnega urada RS daleč največ potovanj v tujino ustvarimo na Hrvaško.

Najdlje so v povprečju trajala potovanja prebivalcev Grčije (9,9 dneva), najmanj pa prebivalca Romunije (3,9 dneva). V Sloveniji je bila dolžina potovanja s 4,3 dneva nekoliko pod povprečjem EU.