"Danes je velik dan za svet," je ob tem izjavil Trump. "Prestopiti to črto je velika čast, velik napredek je bil narejen, veliko prijateljstvo je bilo sklenjeno in to je še posebej veliko prijateljstvo," je dodal.

Mladi severnokorejski diktator je pristavil, da jim bo "čudovit" odnos s Trumpom "omogočil premagati ovire", poročajo tuje tiskovne agencije.

To je njuno tretje srečanje po prvem vrhu v Singapurju junija lani in drugem srečanju v Hanoju februarja letos.