Kot so sporočili iz Policijske uprave Maribor, gre za tovorni avtomobil znamke Volkswagen, tip transporter, sive barve, registrske številke MBZC-053 z napisom catering.

Policija naproša priče in udeležence v prometu, ki so bili z njegovo vožnjo ogroženi in so s svojim ravnanjem na kakršen koli način preprečili trčenje, da se oglasijo na policijski postaji v Ptuju ali pokličejo na številko 02 780 91 00 oziroma 113.