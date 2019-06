"Še vedno čakamo rešitev, ki se na žalost ne pokaže. Zato sem se odločila, da pristanemo," je Racketejeva povedala v videu, ki ga je nemška nevladna organizacija Sea Watch objavila na družbenih omrežjih. Ladja je v sredo brez dovoljenja vplula v italijanske ozemeljske vode. Italijanske oblasti ji nato niso dovolile vplutja v pristanišče. Ponoči pa se je Racketejeva odločila, da bodo kljub temu pristali, čeprav jim je policijski čoln to skušal preprečiti.

Eden od policistov je povedal, da se je policijski čoln postavil pred ladjo, da bi ji preprečil vstop v pristanišče. "Če bi ostali na poti, bi Sea Watch uničil čoln," je povedal policist, ki je bil na tem čolnu.

Okoli 3. ure je danes policija vstopila na krov ladje, da bi aretirali kapitanko. Ta je ladjo zapustila v spremstvu policistov brez lisic. Nato so jo odpeljali z avtomobilom. Racketejevi, proti kateri so že v četrtek uvedli preiskavo zaradi pomoči pri tihotapljenju ljudi in nespoštovanja navodil italijanske obalne straže, po poročanju italijanskih medijev grozi od treh do deset let zapora. Sedaj je v hišnem priporu, ki ji ga je odredil državni tožilec Agrigenta. Njej in nevladni organizaciji Sea-Watch kot lasnici ladje pa so odredili plačilo po 16.000 evrov kazni v skladu z nedavno sprejeto zakonodajo, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa. Na kazen se lahko pritožijo.

Tiskovni predstavnik organizacije Sea Watch Ruben Neugebauer je nemški tiskovni agenciji dpa povedal, da se je kapitanka odločila za pristanek na Lampedusi, ker so po več kot dveh tednih na morju razmere na ladji za posadko postale nevzdržne. "To je bil zadnji obupan poskus, da bi zagotovila varnost ljudi," je dejal. "Misija je zaključena," pa je na Twitterju zapisal italijanski notranji minister Matteo Salvini. "Kapitanka aretirana, piratska ladja zasežena, najvišja kazen za tujo nevladno organizacijo," je dodal. Na Facebooku je nato objavil video posnetek, v katerem je dejal, da so "sneli maske" in pokazali, da so kriminalci. "Lepo je reči, da rešujejo življenja, a so skoraj ubili ljudi, ki so opravljali svoje delo," je dejal.

Italijanski premier Giuseppe Conte pa je ob robu vrha skupine G20 dejal le, da "zakoni obstajajo, če želiš ali ne".

Nemški zunanji minister Heiko Maas je v odzivu opozoril italijanske oblasti, naj članov nevladnih organizacij, ki rešujejo migrante v Sredozemskem morju, ne obravnavajo kot kriminalce. ""Reševanje življenj na morju je humanitarna dolžnost in se je ne sme kriminalizirati. Na italijanskih sodiščih je, da hitro razjasnijo obtožbe," je tvitnil.

Na družbenih omrežjih so medtem italijanske levo usmerjene stranke, sindikati in katoliška združenja sprožili kampanjo za izpustitev aretirane 31-letne kapitanke ladje. Pod geslom Osvobodite Carolo (Free Carola) so v prihodnjih dneh napovedali proteste, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. Opozicijska Demokratska stranka je izpostavila, da se je kapitanka s pristankom ladje na Lampedusi zoperstavila italijanski prepovedi iz humanitarnih razlogov. Na današnji paradi ponosa v Milanu, ki se je je udeležilo več tisoč ljudi, so prav tako izrazili podporo kapitanki. Ladjo je sicer davi zapustilo še preostalih 40 migrantov, ki so ostali na krovu. Vse skupaj so jih pred obalo Libije pred več kot dvema tednoma rešili 53. 13 so jih evakuirali pred današnjim vplutjem v pristanišče, večinoma zaradi zdravstvenih težav.

V petek so Francija, Nemčija, Portugalska, Luksemburg in Finska izrazili pripravljenost, da sprejmejo migrante z ladje.

Francoski notranji minister Christophe Castaner je danes sporočil, da so pripravljeni sprejeti 10 migrantov. Ob tem je spomnil, da je Francija nedavno v okviru premestitvene sheme EU sprejela 400 migrantov iz Italije.

Kritiziral je Italijo zaradi migracijske politike "zaprtih pristanišč". Poudaril je, da z njo krši mednarodno pomorsko pravo in Rim kritiziral, ker svoje odločitve glede migracij sprejema brez pogovorov s partnerkami v EU. "Nato pa se pritožuje zaradi pomanjkanja solidarnosti med članicami unije in EU," je pristavil, to stališče pa zavrnil kot neresnično.

Nevladni organizaciji Sea-Eye in Proactiva Open Arms sta medtem že poslali dve reševalni ladji v Sredozemsko morje blizu libijske obale. Salvini se je že odzval z besedami, da naj delajo kar hočejo, da pa naj jih nimajo za norce, poroča dpa.