»Gospa Klampferjeva je takrat prevzela svojo odgovornost in je odločila, kot je odločila, na podlagi podatkov, ki jih je imela. In ji lahko samo čestitam takrat za pogum. Ne glede na to, kaj se je danes odločilo,« je dejal Šarec, ki je tudi v nagovoru na 29. vseslovenskem srečanju pod Najevsko lipo poudaril pomen prevzemanja odgovornosti. Šarec tako meni, da bomo v Sloveniji potrebovali več poguma pri sprejemanju odločitev.

Odločbo, pod katero je bila podpisana Klampferjeva in s katero je bil koncert maja 2017 prepovedan, je, kot je znano, zunanji oddelek upravnega sodišča v Mariboru odpravil in zadevo vrnil upravni enoti v ponovni postopek. Poslanec SDS Branko Grims pa je minuli teden dejal, da bi se ministrica morala »hudo zamisliti nad svojo tedanjo odločitvijo in prevzeti odgovornost«.

Na to zadevo se je Šarec danes navezal v komentarju odnosov koalicije z Levico in o izvajanju projektov. »Problemi pri projektih so tudi na ministrstvih. Ljudje na nekaterih mestih tudi ne prevzemajo odgovornosti. Vsak se sklicuje na predsednika vlade, vsak se sklicuje na svojega predpostavljenega. Imeti funkcijo ni samo imeti plačo, ampak imeti tudi odgovornost in sprejeti odločitev,« je poudaril Šarec. Glede iskanja rešitve za financiranje zasebnega šolstva pa je Šarec dejal, da se res mnenje ministrstva precej razlikuje od pravnega mnenja, razlikuje pa se tudi od pričakovanja zasebnih šolnikov. »Vse te interese bo treba uskladiti, če bomo hoteli dobiti tak zakon, da ne bo spet padel na ustavnem sodišču,« je glede tega dejal Šarec.

Na vprašanje o dogovarjanjih na evropski ravni glede sestavljanja Evropske komisije pa je Šarec danes dejal, da potekajo intenzivna pogajanja na evropski ravni. »Jutri imamo spet zasedanje Evropskega sveta, kjer se bo videlo, kako daleč so pogajalci prišli. Boj za funkcije je trd, neizprosen. Nihče noče takoj skočiti ven, ker bi si mogoče s tem zmanjšal možnosti,« je dejal Šarec.

Kar zadeva slovenski predlog za člana Evropske komisije pa je dejal, da ga bodo pripravili pravočasno. »Želim si drugačnega postopka kot pred petimi leti in verjamem, da bomo vse opravili v roku in da bomo poslali kandidata, ki bo tudi prepričal Evropski parlament in bo del komisije,« je dejal Šarec.