Merklova je po pogovorih z drugimi evropskimi voditelji ob robu vrha G20 v japonski Osaki povedala, da bosta Weber in Timmermans v vsakem primeru del rešitve kadrovskega rebusa v EU. "Postaja jasno, da je sistem spitzenkandidatov pomembnejši, kot so nekateri govorili po zadnjem vrhu EU" pred enim tednom, je dejala ob tem po poročanju nemške tiskovne agencije dpa.

Ni pa komentirala poročanja nemškega časnika Welt am Sonntag, da so se v Osaki dogovorili, da Weber ne bo predsednik prihodnje Evropske komisije. Britanski Financial Times je medtem poročal, da je Timmermans kandidat za predsednika komisije, Weber pa za predsednika Evropskega parlamenta.

Da vidi napredek v pogajanjih o imenovanjih na ključnih pet položajev v EU, pa je ob robu vrha G20 povedal tudi francoski predsednik Emmanuel Macron. O tem, ali obstaja soglasje med 28 državami članicami EU ali pa vsaj jasna večina za rešitev, ni želel govoriti. »Ne vem, kaj drugi mislijo,« je poudaril.

Vodja stranke Evropski zeleni Reinhard Bütikofer je medtem rešitev, v skladu s katero bi kandidat socialistov vodil komisijo, kandidat EPP pa parlament, ocenil kot dobro. »S tem se bo potrdil sistem spitzenkandidatov, ki so ga različne strani postavljale pod vprašaj,« je povedal.

Voditelji članic EU bodo v nedeljo v Bruslju vnovič poskušali doseči dogovor o svežnju imenovanj na vodilne položaje v institucijah unije. Ta drugi poskus se zna zavleči krepko v ponedeljek. Poleg položajev predsednikov komisije in parlamenta sveženj vključuje še predsednika Evropskega sveta, predsednika Evropske centralne banke in položaj visokega zunanjepolitičnega predstavnika v komisiji.