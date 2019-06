Izkušnje po navedbah nacionalne turistične organizacije kažejo, da so poleti najbolj oblegane gorske destinacije, kjer tudi letos pričakujejo rast, in šele nato slovenska obala. Slovenske destinacije je lani sicer po statističnih podatkih obiskalo skoraj šest milijonov turistov oz. skoraj osem odstotkov več kot leto prej, letos pa se izrisuje nekoliko bolj umirjena rast.

Na Bledu kot globalno najbolj prepoznani slovenski turistični destinaciji bodo po pričakovanjih in trenutnem stanju rezervacij tako hotelske zmogljivosti kot tudi kampi ter turistične sobe in apartmaji čez poletje dobro zasedeni, to je od 80- do 100-odstotno. Pri tem pričakujejo največ Britancev, Nemcev, Italijanov, Američanov, Nizozemcev, Belgijcev, Čehov, Poljakov, Madžarov ter gostov iz Azije. Tujih gostov je sicer okoli 92 odstotkov vseh.

V Kranjski Gori, kjer je poletna sezona vse pomembnejši vir prihodka, poleti pričakujejo okoli desetodstotno rast glede na lani, ko so v juliju in avgustu zabeležili približno 280.000 nočitev. Turistične namestitve so trenutno zasedene 85-odstotno, v nadaljevanju pa naj bi se zasedenost dvignila na približno 90-odstotno. Po nacionalnosti pričakujejo največ domačih gostov ter gostov iz Češke, Italije, Nemčije in Velike Britanije. V povprečju sicer Zgornjesavsko dolino poleti obišče 70 odstotkov domačim gostov.

Optimistični tudi v zdraviliščih

V Ljubljani, ki v zadnjih letih velja za hitro rastočo turistično destinacijo, v času visoke sezone pričakujejo rahlo rast obiska. Zasedenost enajstih hotelov in enega hostla bo v juliju in avgustu po sedanjih podatkih 85-odstotna. Julija in avgusta lani so sicer v Ljubljani beležili 276.578 prihodov tujih obiskovalcev in 5682 domačih. V istem obdobju so tuji obiskovalci opravili 695.094 nočitev, domači pa 15.293. V letošnjem letu predvidevajo približno enako razmerje med tujimi in domačimi obiskovalci.

V Mariboru, ki se želi kot mesto in v navezi s Pohorjem uveljaviti kot turistična destinacija, se na podlagi podatkov od večjih ponudnikov namestitev pričakovanja in ocene gibljejo med 70- in 80-odstotno zasedenostjo zmogljivosti. Največ tujih gostov pričakujejo iz Avstrije, Nemčije in Hrvaške, še vedno pa prevladujejo domači, ki jih je glede na izkušnje preteklih let 80 odstotkov.

V Portorožu kot najpomembnejšem obalnem turističnem središču so v prvih 26 dneh junija zabeležili dobrih 122.000 hotelskih nočitev oz. za pet odstotkov več kot v enakem obdobju lani, povprečna zasedenost hotelov je bila okoli 80-odstotna, tuji gostje pa so ustvarili tri četrtine vseh nočitev. Tudi v nadaljevanju si turistični delavci obetajo dobro poletno sezono s številkami, primerljivimi lanskimi, ko so bile hotelske namestitve od 90- do 100-odstotno zasedene.

Tudi Izola bo po podatkih hotelirjev v glavni poletni sezoni dobro obiskana. Tako glede na dinamiko povpraševanja in rezervacij pričakujejo polno zasedenost hotelov, obiskovalce pa bosta med drugim pričakala obnovljena hotel Haliaetum in depandansa Sirena v San Simon Resortu.

Pred glavnim delom poletne sezone so glede obiska optimisti tudi v več slovenskih naravnih zdraviliščih, od Term Čatež in Term Dobrna, do Term Krka, Thermane Laško in Term Olimia. Dobro zasedenost si obetajo tudi v destinacijah družbe Sava Turizem in v Termah Zreče.