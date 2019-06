Železniška proga Divača-Koper je bila zaprta od torka popoldne, ko je v predoru pri Hrastovljah iztirilo šest vagonov tovornega vlaka, ki je prevažal kerozin. Ena od cistern se je poškodovala in iz nje je izteklo okoli 10.000 litrov tega goriva.

Promet po železniški progi Divača-Koper naj bi po prvotnih napovedih odprli že v petek, a so se po posvetu z Agencijo RS za okolje (Arso) in Geološkim zavodom Slovenije odločili za izkop dodatnega materiala, v katerem bi lahko bil kerozin.

Kot so danes sporočili iz Arsa, so Slovenske železnice pod strokovnim vodstvom agencije izvedle odstranitev onesnaženega materiala, kot jim je bilo naloženo v dopolnilni odločbi - skupaj so izkopali 160 kubičnih metrov materiala -, in s tem realizirale ukrepe za maksimalno zmanjšanje okoljske škode. Dopolnilni ukrepi so bili nujno potrebni, saj se je pri pregledu kraja nesreče našla še precejšnja količina materiala, onesnaženega s kerozinom, so še navedli v agenciji.

Če bi prišlo do pronicanja vode skozi strop ali stene predora na razdalji 50 metrov na vsako stran od onesnaženega odseka, bodo Slovenske železnice v skladu z usmeritvami Arsa in Geološkega zavoda Slovenije zagotovile, da se ta voda zajame in odvede iz predora, so še navedli v Arsu.

Iztirjenje vlaka pri Hrastovljah in razlitje kerozina je sicer poleg ohromitve železniškega prometa iz koprskega pristanišča razkrilo ranljivost vodnih virov v Sloveniji. Zaradi izlitja kerozina bi bilo namreč lahko ogroženo vodno zajetje Rižane. V Rižanskem vodovodu, ki Obalo in njeno zaledje oskrbuje s pitno vodo, sicer ves čas analizirajo vzorce vode, tudi najnovejše analize pa kažejo, da je pitna voda neoporečna.