Pojav virusa Zahodnega Nila so v najmanj eni od zadnjih šestih sezon potrdili v vseh državah, ki mejijo na Slovenijo. Največje število potrjenih bolnikov, okuženih s tem virusom, so do sezone 2018 zaznali blizu slovensko-hrvaške meje. Območje Slovenije je bilo že pred prvo potrditvijo virusa Zahodnega Nila uvrščeno kot območje z možnostjo pojava tega virusa zaradi naravnih danosti v okolju, ki omogočajo življenje komarja prenašalca.

Prvi primer akutne okužbe z virusom Zahodnega Nila so v Sloveniji potrdili v avgustu 2013. Lani so pri nas potrdili štiri primere okužbe z virusom Zahodnega Nila. Eden od teh je bil vnesen, najverjetneje s Hrvaške, je za STA pojasnil Eva Grilc z Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Ostalih bolezni, ki jih lahko prenašajo komarji, v Sloveniji za zdaj niso zaznali.

Bolezen v 80 odstotkih poteka popolnoma brez znakov in simptomov, približno pri petini bolnikov se lahko pojavi gripi podobna bolezen. Pri približno odstotku, v katerem so predvsem starejši od 50 let, kronični bolniki in tisti z oslabljenim imunskim sistemom, pa lahko pride do prizadetosti centralnega živčnega sistema. Cepiva, ki bi preprečilo okužbo z virusom pri ljudeh ni, obstaja pa cepivo za konje. Zdravljenje je samo v obliki podporne terapije, ki zagotavlja delovanje organov oziroma zaščite možganov, če pride do okužbe.