19 članic skupine je brez ZDA potrdilo, da bodo v celoti uresničile pariški sporazum. Ta države zavezuje k omejitvi dviga povprečne globalne temperature občutno pod dve stopinji Celzija do konca stoletja glede na predindustrijsko dobo in jih spodbuja k ukrepom za omejitev na 1,5 stopinje.

Besedilo sklepne izjave je na področju boja proti podnebnim spremembam podobno tistemu z lanskega vrha v Argentini. A so izjavo letos zaradi nasprotovanja ZDA s težavo sprejeli, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Sklepna izjava vrha G20 poleg tega poudarja nujnost, da centralne banke še naprej podpirajo gospodarske aktivnosti.

V japonski Osaki se je tako končal dvodnevni vrh skupine G20, ki so ga zaznamovali predvsem trgovinski odnosi med ZDA in Kitajsko. Kitajski in ameriški predsednik Xi Jinping in Donald Trump sta se na današnjem srečanju dogovorila za nadaljevanje trgovinskih pogajanj in da ZDA ne bodo uvedle novih carin na kitajsko blago.