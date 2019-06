Zaradi torkove železniške nesreče, ko je v predoru pri Hrastovljah iztirilo šest vagonov tovornega vlaka, ki je prevažal kerozin, so ta vikend izjemoma dovoljeni tudi prevozi težkih tovornih vozil v in iz koprskega pristanišča. Povečan promet tovornih vozil in skupin vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 tone, je zato mogoče pričakovati na območju celotne Slovenije.

Železniška proga Divača-Koper je zaradi sanacije posledic nesreče še vedno zaprta, po zadnjih napovedih pristojnih v Slovenskih železnicah pa jo bodo odprli danes dopoldne. Sanacija se je zavlekla, ker so se po posvetu z Agencijo RS za okolje in Geološkim zavodom Slovenije odločili za izkop dodatnega materiala, v katerem bi lahko bil kerozin.

Po podatkih uprave za zaščito in reševanje pa izven območja predora doslej niso zaznali izteklega kerozina, ki bi povzročil onesnaženje.

Zaradi prometne nesreče je na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem proti Kopru še vedno zaprt počasni pas. Med Brezovico in Logatcem zato na posameznih odsekih nastajajo zastoji. Čakalna doba je med 20 in 30 minut.

Po poročanju Prometno-informacijskega centra za državne ceste nastaja zastoj tudi na podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški, ki je trenutno dolg 2,5 kilometra. Prav tako je manjši zastoj na regionalni cesti med Drenovim Gričem in Vrhniko.

Čakalna doba je na mejnih prehodih Gruškovje, Jelšane in Dragonja. Na Gruškovju morajo osebna vozila za izstop iz države trenutno čakati poldrugo uro.