Po predlogu bi se od 200 medvedov, predvidenih za odvzem, 175 odstrelilo, kar bi lovci lahko storili do konca aprila 2020, 25 pa so predvidene izgube zaradi drugih vzrokov. Medtem bi lovci 11 volkov lahko odstrelili v času od uveljavitve zakona do konca januarja 2020 ter nato še v septembru 2020.

Vlada odvzem medvedov in volkov iz narave sicer vsako leto ureja z odloki. Za letošnjo sezono odstrela volka po dveh sodbah upravnega sodišča ni predvidela, na podlagi ocene zavoda za gozdove je predvidela le odvzem 200 medvedov.

Vendar pa se odstrel do zdaj ni izvajal, saj je upravno sodišče odpravilo in v ponovni postopek vrnilo prilogo odloka, v kateri sta določena število in prostorska razporeditev odvzema medvedov iz narave. Sodišče je odlok zavrnilo, ker okoljsko ministrstvo ni uspelo dokazati družbene nesprejemljivosti medveda in volka v primeru preštevilčne populacije.

Odgovor na zaskrbljenost zaradi srečanj

Ker pa sta se zaskrbljenost in jeza ljudi, med drugim kmetov, zaradi povečanega števila srečanj in napadov medvedov in volkov na živali kljub ukrepanju ministrstva oz. agencije za okolje s posebnimi odločbami za odstrel osmih medvedov in dveh volkov stopnjevali, se je vlada odločila za predlog interventnega zakona in v obrazložitvah navedla, da se po podatkih zavoda za gozdove kaže povezava škodnih primerov in lokacij intervencijskih klicev z lokacijami predvidenih odstrelov po lovsko upravljavskih območjih ter da meja družbene sprejemljivosti rjavega medveda in volka pada.

To zadnje je potrdila tudi anketa javnega mnenja glede medveda, ki je bila opravljena v okviru projekta Life dinalp bear. Ta je pokazala, da je škoda, ki jo medved povzroča v kmetijstvu, po mnenju nekaj več kot 36 odstotkov vprašanih nesprejemljiva, odklonilno mnenje glede povečanja populacije je izrazilo 54,6 odstotka vprašanih, odstrel medveda kot metodo za regulacijo številčnosti pa podpira 66 odstotkov Slovencev, ki živijo na območju medveda.

Selektivnost in omejen odvzem sta v zakonu sicer utemeljena s predlaganimi omejitvami glede obsega in prostorske razporeditve odvzema ter tudi s težnostno strukturo odvzema pri medvedu. Predvideni so tudi pogoji za odstrel, ki določajo, da je odstrel treba prednostno izvajati v okolici naselij in tam, kjer pogosteje prihaja do škodnih primerov. Odvzem volka se zaustavi, ko je ustreljenih pet odraslih živali, je dejal.