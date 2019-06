Parado, ki bo potekala pod geslom Ljubezen ne izbira, zakaj bi ti?, prireja MKC Maribor v sodelovanju z romunsko organizacijo Go Free v okviru mednarodnega projekta Združeni s ponosom / United with pride. V okviru slednjega se bosta zvrstili tudi dve mladinski izmenjavi, ena v Romuniji in druga v Sloveniji.

»Pred dnevi je bila zelo uspešna Parada ponosa v Ljubljani, kjer jo izvajajo že mnogo let, in prav je, da tudi Maribor pokaže, da je dovolj strpno in sprejemajoče mesto,« je še povedala Marja Guček.

V povorki v Ljubljani 22. junija se je po navedbah tamkajšnjih organizatorjev zbralo okoli 2500 ljudi, organizatorji mariborske pa pričakovano število udeležencev še težko ocenijo, saj takšen dogodek prirejajo prvič. »Kdor koli bo prišel, ga bomo zelo veseli,« je dejala.

Vabljeni niso le predstavniki LGBTIQ+ skupnosti ampak vsi, ki se izrekajo za spoštovanje človekovih pravic, enakih možnosti in svobode izbire. »Vsakdo, ki se priključi paradi, s tem podpre boj za enakopravnost in vključujočo družbo,« je dodala Marja.