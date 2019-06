»To je zgodovinski trenutek. Sredi mednarodnih trgovinskih napetosti danes pošiljamo močan signal našim partnerjem v Mercosurju,« je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP poudaril predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker.

Da gre za zgodovinski sporazum, je poudaril tudi brazilski predsednik Jair Bolsonaro. »To bo eden najpomembnejših trgovinskih dogovorov vseh časov, ki bo našemu gospodarstvu prinesel ogromno pozitivnih učinkov,« je zapisal na twitterju.

Mercosur in EU skupaj predstavljata četrtino svetovnega gospodarstva, je dodal in poudaril, da bodo imeli brazilski proizvajalci zdaj dostop do tega celotnega trga.

Pogajanja med stranema so večkrat zastala zaradi različnih nesoglasij, v ospredju pa je bila zelo pogosto bojazen evropskih živinorejcev, da bi govedina iz Brazilije po sklenitvi sporazuma predstavljala nelojalno konkurenco. Brazilija je namreč ena največjih svetovnih izvoznic govedine.

Do sporazuma so kritične tudi nekatere nevladne organizacije, predvsem okoljevarstveniki, ki opozarjajo na preskromna prizadevanja v boju proti podnebnim spremembam. Pri tem med drugim izpostavljajo obsežno izsekavanje brazilskega tropskega pragozda.