Pet slovenskih teniških igralcev in igralk bo od ponedeljka nastopalo na Wimbledonu, tretjem letošnjem turnirju največje četverice. Polona Hercog, Tamara Zidanšek, Dalila Jakupović in Aljaž Bedene so si nastope zagotovili neposredno, Kaja Juvan pa je bila s tremi zmagami uspešna v kvalifikacijah. Blažu Roli in Blažu Kavčiču se ni uspelo prebiti na glavni turnir med posamezniki, izpadla sta v drugem krogu kvalifikacij. Med dvojicami bosta poleg Dalile Jakupović (igrala bo skupaj z Američanko Kaitlyn Christian) in Tamare Zidanšek (nastopila bo s Švedinjo Rebecco Peterson) nastopili še Katarina Srebotnik (moči bo združila s Hrvatico Darijo Jurak) in Andreja Klepač (tekmovala bo s Čehinjo Lucie Hradecka).

Od slovenskih teniških igralcev in igralk si je najlepšo popotnico pred Londonom priigrala Polona Hercog. Štajerka se je na generalki pred Wimbledonom v Eastbournu uvrstila v osmino finala, kjer je priznala premoč Simoni Halep. Proti Romunki je odigrala enega svojih najboljših letošnjih dvobojev na travi, kljub temu pa morala priznati premoč z 1:2 v nizih. Spomnimo, da je bila nekdanja prva igralka sveta boljša od Slovenke marca letos v Miamiju, kjer je bila Polona Hercog celo bližje zmagi. Odtlej je Mariborčanka odigrala nekaj odličnih turnirjev ter se na svetovni lestvici prebila do 60. mesta.

Pozitiven je v Londonu tudi osamljeni Slovenec v moški konkurenci Aljaž Bedene. Ljubljančan bo nastopil v okolju, kjer je bil kot državljan Velike Britanije več let domačin, po vnovičnem igranju za Slovenijo pa se v Angliji še naprej počuti domače. »V pripravah na Wimbledon sem odigral dva turnirja na travi. Prikazal sem nekaj dobrih iger, ki mi vlivajo optimizem pred začetkom Wimbledona. Letos sem v pripravah na vrhunec sezone na travi ubral nekoliko drugačno taktiko, saj sem na igrišča All England Cluba pripotoval prej kot v minulih letih. Izkoristil sem priložnost ter ves teden vadil na prizorišču. Treniral sem z Milošem Raonićem, Marinom Čilićem in Keijem Nišikorijem,« iz Londona sporoča Aljaž Bedene, ki je v tej sezoni na travi dobil tri dvoboje, premoč pa je moral priznati Richardu Gasquetu in Raoniću.

Nov preboj med najboljše igralke sveta je v Londonu uspel Kaji Juvan. Osemnajstletna Ljubljančanka se je prvič skozi kvalifikacije prebila na glavni turnir. Sicer je med najboljšimi 124 igralkami tekmovala že prejšnji mesec na Rolandu Garrosu, a je v Parizu dobila priložnost kot srečna poraženka. Včerajšnji žreb je razkril, da bi se Kaja Juvan uvrstila na glavni wimbledonski turnir tudi kot srečna poraženka, kar je uspelo Christini McHale, ki je proti slovenski najstnici dobila le tri igre. Američanko je žreb celo tako nagradil, da se bo pomerila s Harriet Dart, ki je prejela povabilo organizatorjev.

Tamara Zidanšek je pred Wimbledonom na travi tekmovala le v Eastbournu, kjer je dosegla odmevno zmago nad Carlo Suarez Navarro. Konjičanka bo prvič igrala na glavnem turnirju v Londonu, potem ko je lani izgubila odločilni dvoboj kvalifikacij. Najslabšo wimbledonsko popotnico izmed slovenskih igralcev ima Dalila Jakupović. Ankarančanka v tej sezoni ni dobila nobenega dvoboja na travi ter na svetovni lestvici pada vse niže.