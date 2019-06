Po Trumpu pospravljanje črepinj

Glede mednarodnih vprašanj je na četrtkovem soočenju večina Rusijo in Kitajsko označevala kot geopolitično grožnjo ZDA, nasprotovali so Trumpovim carinskim ukrepom, Biden, Harrisova in Swalwell pa bi najprej popravili odnose z zavezniki v zvezi Nato. Sanders bi se v globalni politiki osredotočil na ZN, Williamsonova in Bennet pa sta v ospredje postavila izboljšanje odnosov s staro celino. Za Gillibrandovo je kritična točka Bližnji vzhod, za umiritev tamkajšnjih razmer pa bi skušala urejati odnose z Iranom. Buttigieg je menil, da bo treba ameriško zunanjo politiko po Trumpu postaviti na novo, saj bo do konca mandata do konca razjezil zaveznike.