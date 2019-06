Pooblaščenec je kazen izrekel »zaradi nezakonitih dejanj v primeru Cambridge Analytica, podjetja, ki je pridobilo podatke 87 milijonov uporabnikov preko aplikacije za psihološko testiranje«, so sporočili iz Rima.

Podjetje za politično svetovanje Cambridge Analytica, ki je zdaj že v stečaju, je s pomočjo osebnih podatkov o milijonih uporabnikih, ki jih je pridobilo od Facebooka, pripravljalo posebej usmerjene politične oglase in objave. Na ta način naj bi bistveno vplivali na izid referenduma o brexitu v Veliki Britaniji, pa tudi na predsedniške volitve v ZDA leta 2016.

Poleg tega je Facebook posredoval podatke tudi tistih uporabnikov, ki sploh niso pristali na to. Tako je na primer s tem, ko je 57 Italijanov za uporabo aplikacije o »digitalnem življenju« uporabilo prijavo preko Facebooka, ta prišel še do osebnih podatkov 214.077 Italijanov brez njihove vednosti.

Kazen za kritike relativno nizka

V Facebooku so zatrdili, da so »močno zavezani spoštovanju zasebnosti«. »Investirali smo v vire, tehnologijo in partnerstva ter samo v zadnjem letu zaposlili več kot 20.000 ljudi, da bi izboljšali varnost,« so sporočili iz tega podjetja.

Kritiki so že opozorili, da je kazen Facebooku relativno nizka. A analitiki opozarjajo, da je nizka tudi zato, ker je do kršitve prišlo še pred zaostritvijo evropske zakonodaje na tem področju.

To sicer ni bila prva odločba italijanskega urada za varovanje pravic zasebnosti uporabnikov proti Facebooku. Decembra je to družbeno omrežje kaznovalo z 10 milijoni evrov kazni zaradi prodajanja podatkov uporabnikov, ne da bi jih o tem sploh obvestili. Kazen je bila izrečena tudi, ker naj bi Facebook "agresivno" odvračal uporabnike pred poskusi omejevanja, kako podjetje deli njihove podatke.