Že pred tem je italijanski premier Giuseppe Conte ob robu vrha skupine G20 povedal, da so tri do štiri države pripravljene sprejeti migrante z ladje, ki je v sredo vplula v italijanske ozemeljske vode, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

Tiskovna predstavnica organizacije Sea Watch Giogria Linardi je ob tem sporočila še, da so seznanjeni s tem, da kapitanko ladje Carolo Rackete v Italiji preiskujejo zaradi pomoči pri nezakonitih migracijah in kršitve zakonodaje s področja pomorstva, ker ni upoštevala navodil italijanske obalne straže. V sredo je namreč ladja brez dovoljenja vplula v italijanske ozemeljske vode.

Kapitanki po navedbah italijanskih medijev grozi 15 let zapora in 50.000 evrov kazni. Ladjo bi lahko zasegli. Kot so še sporočili iz nevladne organizacije, je italijanska policija na krovu ladje Sea Watch 3 in je zaplenila dokumente in videoposnetke, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Od 53 migrantov, ki so jih pred obalo Libije rešili pred nekaj več kot dvema tednoma, jih je sicer na ladji še 40. Nazadnje sta jo v četrtek zapustila 19-letnik, ki je zbolel, in njegov mlajši brat.

Racketejeva je medtem razmere na ladji opisala kot »zelo napete«. »Trenutno so razmere zelo napete in se samo še slabšajo,« je poudarila po poročanju francoske tiskovne agencije AFP. Trenutno je plovilo nekaj kilometrov oddaljeno od pristanišča na Lampedusi, saj jim ne dovolijo vstopa.

Zadnjo noč je pet poslancev levosredinskih strank v znak solidarnosti z migranti preživelo na ladji. »Na krovu bomo ostali, dokler se ne bodo izkrcali vsi migranti,« je povedal Graziano Delrio, ki je bil med letoma 2014 in 2017 italijanski minister, pristojen za obalno stražo.