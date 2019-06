Kako spravimo slona v hladilnik? Dlje ko o tem razmišljamo, bolj se nam zdi nemogoče. Pa vendar ni nemogoče. Pravzaprav je vse, kar moramo storiti, to, da odpremo vrata, damo slona v hladilnik in vrata ponovno zapremo. Seveda pa slon ne sme biti prevelik… Šala o slonu in hladilniku nam je padla na pamet, ko smo se spoznavali z zajetnejšim vozilom, Oplovo zafiro life, ki jo oglašujejo (tudi) kot prevozno sredstvo za devet potnikov in njihovo prtljago. Bi vanjo lahko stlačili tudi slona?

Poglejte naslovno fotografijo, koliko avtov dejansko vidite? Če ste odgovorili, da enega, ste brcnili v temo. Zafira life namreč ni le ena, temveč so tri. Da bi namreč k nakupu privabili čim več Evropejcev, so se odločili, da jo ponudijo v treh dolžinskih izvedenkah, da bo krojena čim bolj v skladu z zahtevami družinskega očeta. Ta bo v vsakem primeru vriskal od veselja, ko se bo znašel pred zahtevno nalogo, kako udobno in varno peljati svojo veččlansko družino in njihovo prtljago na daljšo pot. Prepričani smo celo, da bomo slišali Kekčev napev. Razlika med zafirami life je sicer velika. Ne samo na prvi pogled, ko se zdi, kot da gledamo tri sestre, ki so druga od druge za glavo nižje. Ponujajo namreč tri dolžine, manjšo, srednje veliko in veliko, z merami 4,6, 4,95 in 5,3 metra. Pri vseh pa vstop olajšajo električno pomična drsna vrata, ki jih odpre že zamah z nogo.

Če vas je morebiti strah, da vozniško ne boste kos najdaljši zafiri life, ki lahko udobno prepelje skorajda celotno nogometno enajsterico (na voljo so konfiguracije s petimi, šestimi, sedmimi ali osmimi sedeži), naj vas takoj pomirimo, saj se pelje neverjetno enostavno, prav nič drugače kot njena 70 centimetrov krajša sestra. Seveda je mestna vožnja zahtevnejša in tudi iskanje parkirnega prostora pogosto misija nemogoče, a s tako zajetno karoserijo tako ali tako nima posebnega smisla riniti v mestna središča. Je pa visoka največ 1,9 metra, kar pomeni, da lahko zapeljete tudi v parkirno hišo. Seveda pa parkirna kamera in senzorji na prvi pogled nemogoče opravilo, če je treba, močno olajšajo. Na daljši poti je vožnja udobna in tudi varna, za kar v prvi vrsti skrbi pametni tempomat, ki s pomočjo kamere in radarja ohranja varnostno razdaljo in nastavljeno hitrost. Za nameček avto prepoznava pešce in do hitrosti 30 km/h samodejno zavira. Dobrodošla pomoč je tudi nadzor zbranosti, ki voznika opozori, da po večurni vožnji potrebuje premor. Na poti zelo koristna je tudi navigacija z aktualnimi prometnimi informacijami, avto pa premore tudi tipko za pomoč v sili in neposredno povezavo s službo za pomoč v primeru okvare.

V notranjosti je sicer čutiti močan vonj. Ne po sivki ali vrtnici, temveč po prestižu. Če se namreč odločite za opremo lounge, sta prednja usnjena sedeža ogrevana in ponujata tudi masažo (ni na ravni tajske, a je dovolj učinkovita za potrebe utrujenega voznika), za njima pa so štirje, prav tako v usnje oblečeni sedeži, katerih širina je zajetnih 48 centimetrov; malce spominjajo na udobni fotelj iz dnevne sobe. Štirje pomembneži se bodo tako na daljši poslovni poti lahko dobro spočili, pa še kaj službenega postorili na premični mizici. Za polnjenje računalnikov in prenosnih telefonov je na voljo 230-voltna vtičnica.

Nikoli nismo bili grebatorji, a smo tokrat naredili izjemo. Ko so nas namreč povprašali, katero bi vozili, smo kot iz topa ustrelili, da srednjo po velikosti ter opremljeno z najmočnejšim dizelskim motorjem (moč 177 konjev) in 8-stopenjskim samodejnim menjalnikom. Ta je nekaj posebnega, saj med režimi preklapljamo s pomočjo vrtljivega gumba, zato zahteva nekaj privajanja. A saj veste, vaja dela mojstra! Nasploh se zafira life vozi kot običajen osebni avto, bi si pa želeli nekaj modernejše notranjosti, saj zaslon na dotik zaradi majhnosti ni vreden svojega imena. Na izbiro je sicer več dizelskih motorjev, kot vstopnega omenjajo 1,5-litrskega 102-konjskega, ki pa se mu izognite, saj je prešibak, sta pa zato nekaj posebnega 2-litrska 120- in 150-konjski, saj ju ponujajo tudi v kombinaciji s štirikolesnim pogonom. Seveda nismo mogli brez vprašanja na temo elektrifikacije, odgovor pa se glasi: električna zafira life bo na voljo od leta 2021.

Glede na doživeto in videno se zdi, kot da bi pri Oplu zgolj zamahnili z roko ob trendu, da na enoprostorce stavi vse manj avtomobilskih znamk, in glasno dejali, da želijo temu trendu kljubovati. Z vsemi razpoložljivimi orožji. Ali jim bo uspelo, pa je seveda odvisno od vas, dragi potencialni kupci. Prodaja zafire life se pri nas začne konec avgusta, cene so še neznanka, če špekuliramo, bo za najcenejšo treba odšteti okoli 25.000 evrov.