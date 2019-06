Amerika je dolgo veljala za sanjsko deželo, deželo, kjer se cedita med in mleko, ter deželo, ki ji pri številnih kazalnikih nihče ni bil kos. A že dolgo ni več tako. Po pismenosti so v svetovnem merilu sedmi, po znanstvenih dosežkih 22., po svobodi medijev 47., po povprečju dolžine življenja 49., po stopnji pričakovane starosti 50., po stopnji brezposelnosti 102. in po umrljivost dojenčkov 178. Zato ni presenetljivo, da so med državami, kjer so državljani najsrečnejši, na skromnem 11. mestu. A v treh kategorijah vseeno »blestijo«: prvi so po številu zapornikov na prebivalca, po številu odraslih, ki še vedno verjamejo v obstoj angelov, in po finančnih sredstvih, namenjenih vojski.

A vse vendarle ni slabo. Po dohodkih gospodinjstev so tretji ter četrti po delovni sili in izvozu. Prav delovna sila in izvoz pa sta močno povezana z avtomobilsko industrijo, na katero so lahko v zadnjih letih (znova) upravičeno ponosni. Nič čudnega, ko pa ima že dolgo brado, avtomobili z oznako »made in USA« pa se po krizi ponovno dobro prodajajo. Da smo se ameriških avtomobilov znova spomnili, seveda ni nikakršno naključje. Znamki Ford in Jeep imata že bogato tradicijo, a se vendarle močno razlikujeta. Ford ima v paleti avtomobile za vsak okus in žep, Jeep pa stavi zgolj na (športne) terence. Je bil tudi zato v naši tokratni primerjavi, ko smo ob bok postavili ecosporta in renegada, slednji v manjši prednosti? Čeprav imata ameriške starše, za njihov trg nista primerna, saj sta preprosto premajhna. Američani pač še vedno stavijo na večja, potratna in načeloma varnejša vozila, trend pa gre v smeri športnih terencev in pick-upov. Toda za evropske razmere in potrebe sta kot naročena.

Športni terenci so namreč evropski prodajni hit, ne glede na velikostni razred. Odgovor na vprašanje, zakaj je tako, pa je precej manj zapleten, kot bi si morebiti mislili. Pravzaprav je dovolj, da vas športni terenec omreži, že enourna testna vožnja. Po njej boste spoznali vse prednosti visokega položaja sedenja in posledično večje preglednosti – mlajši vozniki, saj vemo, kaj boste porekli, da to ni pomembno –, mišičasta podoba pa daje tudi občutek večje varnosti. Ta pa ni lažen. Je pa res, da se jeep hvali s petimi, ecosport z »le« štirimi zvezdicami. Športni terenci na dolžinski centimeter ponujajo veliko. Nič drugače ni s tokratnima tekmecema, čeprav glede na pestro ponudbo na trgu sodita med manjše. Z metrom v roki smo ugotovili, da ju sicer loči 14 centimetrov (424:410 v korist renegada), a se to v notranjosti ne pozna kaj dosti. Besede utesnjenost tokrat ne bodo spregovorili niti potniki na zadnji klopi, saj je prostor odmerjen dokaj razkošno, z opombo, da zadaj sedeči v ecosportu ne sme biti višji od 1,8 metra, sicer nastane zadrega, kam z glavo. Škoda je le, da se niso odločili za vzdolžno pomično zadnjo klop, ki bi v primeru, ko se vozita zgolj dva (kar se, to si upamo trditi, dogaja večino časa), povečala prtljažnik tako po prostornosti kot tudi uporabnosti. Prav na osnovno prtljažno luknjo namreč leti največja zamera, 351 litrov pri jeepu in še pet več pri fordu je v praksi manj obetavno, kot se mogoče sliši, sploh za potrebe več kot zgolj dveh potnikov. Za nameček so razvojniki ecosporta dostop zapletli, saj so se odločili, da se vrata odpirajo navzven, kar prevedeno pomeni, da je za avtom potreben dodaten prostor, ki ga pogosto, sploh v mestnih središčih, ni. Seveda je mogoče zadnjo klop preprosto podreti (žal dno ni ravno), kar bo veselilo športno naravnani par, ki bo v zadek z nekaj spretnosti zložil dve gorski kolesi.

Zadnje poglavje bi lahko spremenili tudi v kviz z vprašanjem – ali uganete pogonski enoti? Da gre za dizla, ni presenečenje, smo bili pa malce razočarani, saj smo bili prepričani, da ponujata ugodno razmerje med zmogljivostmi in ekonomičnostjo. Pa ni čisto tako. Številki 140 in 125 sicer predstavljata čredi konjev, ki so vozniku na voljo. Obarvani so črno in pripravljeni, da jih lastnik požene v dir. Ker gre za avtomobila, ki tehtata dobro tono in pol, moč pa se prenaša na vsa štiri kolesa, adrenalina v krvi med vožnjo ne pričakujte, tako renegade kot ecosport pa zlahka zagotavljata visoke potovalne hitrosti. Žal za dokaj visoko ceno. Porabi 7,8 litra pri jeepu in 7 litrov pri fordu sta se nam zdeli občutno previsoki, zato ni čudno, da je doseg prvega okoli 700 in drugega okoli 740 kilometrov. Pričakovali bi magično tisočico. Zato pa moramo pohvaliti renegadov 9-stopenjski samodejni menjalnik, ki deluje tako tekoče, kot bi maslo namazali po kruhu, grajamo pa odgovorne pri Fordu, da v kombinaciji s testnim motorjem tudi za doplačilo avtomatika ni na voljo.

Če ste šminkerji, potem tokratna tekmeca najverjetneje nista za vas, kar sporočata že s terenskim videzom. Brez sramu ju tako lahko zapeljemo tudi na zahtevnejšo vozno podlago. Rečeno, storjeno. Zapeljali smo ju po blatni cesti med vinogradi, kjer sta nalogo opravila z odliko. Le obisk pralnice sta potrebovala… Kateri nas je bolj prepričal? O tem v sklepu, omenimo le, da je testni jeep renegade stal 32.890 evrov (z ročnim menjalnikom štiri tisočake manj), za forda ecosporta pa je treba odšteti 24.530 evrov.