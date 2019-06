Pri sosedih dopustuje tudi nagica iz finala lige prvakov

Hrvaška je tudi letos priljubljena destinacija za številne tuje zvezdnike in zvezdnice pa tudi tiste, ki so to postali šele pred kratkim. Te dni se je namreč po Splitu potepala zvezdnica instagrama Kinsey Wolanski, ki je med malo večje spletne zvezde stopila nedavno, ko je skoraj gola stekla čez nogometno igrišče med finalom lige prvakov. Čez noč je dobila več kot milijon in pol sledilk in sledilcev, dokončno pa je osvojila tudi svojega fanta, youtubovskega zvezdnika Vitalija Zdorovetskega, ki jo je zaprosil za roko. Prek twitterja.