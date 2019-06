Med najbolj predvajanimi avtorji na radiu in televiziji so bili lani med drugimi Zlatan Stipišić Gibonni, Neno Belan, Tonči Huljić, Husein Hasanefendić Hus in Branimir Mihaljević, ki je lani precej zaslužil s skladbama Ako voliš ovu ženu, ki sta jo odpela Željko Bebek in zdaj že pokojni Oliver Dragojević, ter Kao ti i ja, ki jo je odpela Franka Batelić.

Največkrat predvajana pesem v letu 2018 na Hrvaškem je bil duet Vatre in Massima z naslovom Nama se nikud ne žuri, ki je dobil tudi hrvaško nagrado porin. Druga največkrat predvajana skladba je bila Ako te pitaju, ki sta jo napisla Vjekoslava in Tonči Huljić, odpel pa Petar Grašo, na tretjem mestu pa je pristala pesem Do posljednjeg retkaMije Dimšić.

Stanje je podobno kot pri nas, saj lahko tudi na Hrvaškem tisti na vrhu lestvice dejansko živijo od avtorskih pravic, medtem ko avtorjem že nekaj mest pod vrhom to ni omogočeno. Po neuradnih podatkih naj bi najbolj predvajani hrvaški avtorji lani prejeli 108.000 evrov od avtorskih pravic, tisti okoli 10. mesta pa »le še« okoli 20.000 evrov. Kot radi poudarjajo (tudi hrvaški) glasbeniki, so ti zaslužki neredni, saj le redkim uspe vsako leto ustvariti uspešnico, ki bo med 10 najbolj predvajanimi.