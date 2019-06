Zdaj pa se je razširila vest, ki 26-letnemu Parastešu povzroča precejšnje težave. Številne spletne strani so namreč poročale, da je mladec zapeljal 23 žensk, in sicer tako, da se je pretvarjal, da je argentinski superzvezdnik. To bi pomenilo, da je imel z njimi spolne odnose pod pretvezo, kar je v nekaterih državah nezakonito in šteje kot posilstvo.

Novica se je sprva razširila po sosednjih državah in Parasteš se je znašel pod plazom hudih kritik, tako s strani družine kot širše javnosti. Mladenič je moral zato na instagramu objaviti pojasnilo, da gre za neresnične govorice, in pozval ljudi, naj se ne igrajo z ugledom in kredibilnostjo drugih. »Če bi to držalo, bi bil zdaj že v zaporu,« je zapisal Parasteš.

Parasteš, ki ima na instagramu 700.000 sledilk in sledilcev, je napovedal, da bo odkril izvor te lažne novice in proti njemu tudi pravno ukrepal. Medtem pa si njegovi privrženci in privrženke lahko ogledajo fotografije, na katerih Iranec pozira v enakih položajih kot Messi, na eni od njih pa je tudi skupaj z Realovim vratarjem Ikerjem Casillasom.