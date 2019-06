Ni jih bilo malo, ki so v zadnjem mesecu spustili dušo, ko so v nabiralniku svoje elektronske pošte dobili sporočilo Tvoje skrivno življenje. Sporočilo se je začelo s stavkom »Zdravo, fotografiral sem vas v neprijetnem položaju. Preberite prilogo, če želite izvedeti več.« V resnici so jo z najmanj stresa odnesli tisti, ki si niso želeli izvedeti več, in priloge sporočila sploh niso odpirali, a je večina prilogo odprla. Dejstvo je, da ima vsak prenosni računalnik kamero, prek katere vas lahko opazujejo hekerji z nekaj znanja in sreče, prav tako pa je dejstvo, da se je pred kamero svojega prenosnega računalnika verjetno že marsikdo »nespodobno« vedel ali razgalil. Strah prejemnikov omenjene elektronske pošte je bil zato upravičen, priloga sporočila pa neugodna, pri čemer marsikdo še ni slišal za lažno izsiljevanje (fake sextortion), kjer nekdo trdi, da je vdrl v vaš prenosni računalnik in vas posnel s kamero med brskanjem po pornografiji na spletu, v resnici pa tega sploh ni storil.

»Vi ste velik perverznež« »Imam slabe novice za vas. 15/03/2019 – na ta dan sem vdrl v vaš operacijski sistem in dobil popoln dostop do vašega računa. Kako je bilo: v programski opremi usmerjevalnika, na katerega ste bili povezani tisti dan, je prišlo do ranljivosti. Najprej sem prelomil ta usmerjevalnik in na to postavil zlonamerno kodo. Ko ste vstopili v internet, je bil moj trojanac nameščen v operacijskem sistemu vaše naprave. Po tem sem naredil polno deponijo vašega diska (imam ves vaš imenik, zgodovino ogledov strani, vse datoteke, telefonske številke in naslove vseh vaših stikov),« piše anonimni izsiljevalec v polslovenščini in nadaljuje grozeči ton: »Pred mesecem dni sem hotel zakleniti napravo in zahtevati majhno količino denarja za odklepanje. Toda pogledal sem spletna mesta, ki jih redno obiskujete, in prišel na veliko veselje vaših priljubljenih virov. Govorim o mestih za odrasle.« Na koncu pa obsojajoče sklene: »Želim reči – vi ste velik perverznež. Imate nebrzdano fantazijo!« Takrat mu je, kot piše, »prišla ideja«: »Naredil sem posnetek zaslona intimne spletne strani, kjer se zabavate (veste, o čem gre, kajne?). Po tem sem vam vzel veselje (s kamero vaše naprave). Izkazalo se je lepo, ne oklevajte.« Pismo se konča s hekerjevo ceno za njegovo tišino: »Prepričan sem, da teh slik ne želite pokazati svojim sorodnikom, prijateljem ali sodelavcem. Mislim, da je 400 EUR zelo majhen znesek za mojo tišino. Poleg tega sem veliko časa preživel na tebi! Denar sprejemam samo v bitcoinsih.«

Policija: Ne nasedajte Izsiljevalsko pismo je prišlo tudi v roke policiji, ki opozarja, naj mu ne nasedamo, saj gre za poskus spletne prevare. Kot so pojasnili, so policisti v zadnjem obdobju prejeli večje število obvestil občanov o elektronskih sporočilih neznanih oseb, ki od njih zahtevajo nakazilo denarnih sredstev v zameno za to, da ne bi razkrili obiskovanja spletnih strani s pornografskimi vsebinami, za katere neznani pošiljatelji trdijo, da so jih prejemniki obiskovali: »Občane ponovno opozarjamo, da gre v teh primerih za lažna sporočila, ki se v večjem obsegu pošiljajo na naključne elektronske naslove, oziroma tako imenovana spam elektronska sporočila. Goljufi v teh sporočilih lažno predstavljajo določena dejstva in s tem poskušajo prejemnika sporočila zavesti, da bi neznanim pošiljateljem poslal denarna sredstva v višini 400 evrov (v obliki virtualne valute bitcoin).« Na povečano število prijav izsiljevanja z izmišljenimi grožnjami v juniju pa so opozorili tudi na nacionalnem odzivnem centru za obravnavo incidentov s področja varnosti elektronskih omrežij in informacij SI-CERT (Slovenian Computer Emergency Response Team). »Storilci uporabljajo za razpošiljanje sporočil tuje račune za elektronsko pošto, ki jih pridobijo v phishing napadih. Pogosto preiskava na SI-CERT pokaže na izvor v kakšni od afriških držav,« so pojasnili in dodali, da sta bila v zadnjem valu uporabljena dva bitcoin naslova, do 10. junija 2019 pa je skozi ta dva naslova šlo okoli 0,31 BTC (2123 evrov) v zgolj šestih nakazilih.

Kaznivo dejanje le, če ste oškodovani Policija v primerih prijav, povezanih z omenjenim sporočilom, izvaja ukrepe, določene z zakonskimi pooblastili. To so zbiranje dokazov in odkrivanje storilcev, in sicer v primerih, ko je prišlo do oškodovanja. Poudarjajo, da se tovrstna dejanja preganjajo kot kaznivo dejanje goljufije, če je dejansko nastala premoženjska škoda, v nasprotnem primeru pa gre za kaznivo dejanje poskusa goljufije, ki po našem kazenskem zakoniku ni kazniv. Svetujejo, da ob prejetju tovrstne pošte podatke o pošiljatelju ali vsebini sporočila preverite tudi sami. To lahko storite prek spletnih iskalnikov, predvsem na forumih ali seznamih nigerijskih pisem, ki jih z namenom ozaveščanja javnosti ustvarjajo nekatere ustanove. Vsekakor ne odgovarjajte na pošto, ne odpirajte priponk in ne plačujte zneskov, ki jih zahteva izsiljevalec. Ne v evrih ne v bitcoinih.