To dilemo je seveda treba razčistiti, vendar gre pri tem razčiščevanju le za strogo pravno-tehnično analizo navedenega problema. Ustavni pravniki ne bodo prav veliko razkrivali ali analizirali vsebin posameznih programov zasebnih šol. Kar pomeni, da so – direktno ali indirektno – po oceni posameznih državnih organov ali njih samih, programi zasebnih šol sprejemljivi.

Zasebne šole vodi takšna ali drugačna, pri nas večinoma katoliška ideologija. Ali lahko od neke ideologije pričakujemo pošten odnos do vseh, tudi do ideologije neprijetnih dejstev? Poleg tega označuje vsako ideologijo imanentna vsebnost aksiomatičnih resnic. Se pravi resnic, ki jih ni treba dokazovati. In o katerih se ne sme dvomiti. Ali želimo otroke vzgajati v tej smeri? Upam, da ne, saj to zavira razvoj kritičnega mišljenja.

Vse ideologije, od katoliške do nacistične, fašistične ali komunistične, skrivajo svoje temne plati in poudarjajo nečednosti drugih. V Putinovi Rusiji otroci ne slišijo kaj dosti o Stalinovih čistkah ali gulagih, v Italiji izvedo bore malo o zločinih fašistov, v slovenskih katoliških šolah pa verjetno nič o zločinih Cerkve v času križarskih vojn, skoraj popolnem poboju ljudstev ob osvajanju obeh Amerik (verjetno najhujšemu genocidu v zgodovini človeštva) ali strahotnih, večstoletnih grozodejstev inkvizicije. Tudi nič o medvojni kolaboraciji RKC s fašističnimi in nacističnimi okupatorji Slovenije. In nič o pedofilski pandemiji, ki zajeda vse pore Cerkve. Ali je morda to vzgojno?

Ne pozabimo, da vsaka ideologija nasprotuje znanosti. To je pričakovano, saj znanstvena presoja nujno vzbudi sum o integriteti ideologije in jo tako ogroža. Cerkev se je tega zavedala v vsej svoji zgodovini. Ali se v Škofijski gimnaziji v Ljubljani učijo, da so Giordanu Brunu, ki je tako pogumno zagovarjal heliocentričnost našega osončja, po sedmih letih krute samice na poti na grmado pribili jezik na ustno nebo, da bi ga še dodatno ponižali? Gotovo ne. Ali je to vzgojno?

RKC poudarja vrednote, kot so: ne kradi, ne laži, ne ubijaj… Temu ni oporekati, saj so te zapovedi osnova obstoja posamezne družbe. Hudo napačna pa je njihova metodologija implementacije teh vrednot, ki temelji na strašenju. »Če ne boš priden, se boš večno pekel v peklu.« Pekel pekli! Kako strašne predstave to vzbudi majhnemu otroku! Ali je to morda vzgojno? Ne glede na to, da ni prav nobenih dokazov, da pekel ali nebesa (katoliška, pravoslavna, islamska in tako dalje) obstajajo. Saj gre verjetno le za plod človeške domišljije, ki je nasledek strahu pred neizogibno smrtjo. Ali o tej heretični misli kaj slišijo v zasebnih katoliških šolah?

Zasebne šole brezprizivno učijo svoje resnice, s katerimi se drugi strinjamo ali pa ne. Javne šole tega ne počnejo. Javne šole branijo skupne vrednote, zasebne pa parcialne vrednote (interese) posameznih ideologij. Že zato je nesmiselno govoriti o enakosti med zasebnimi in javnimi šolami. Menim, da je za normalno misleče izbira za javno šolo nedvoumna. S skupnim denarjem ne bi smeli financirati parcialnih pogledov na svet. Kako se bo odločila ustavnopravna stroka, pa bomo videli v kratkem.

Dr. Stanislav Šuškovič, Šenčur