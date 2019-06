Tako so močno poselili Smrjene, ki so še bliže Pijavi Gorici in še vedno v osrednjem območju medveda in še prihajajo novoselci na to območje. Tudi nekdanji minister Leben se je najbrž razveselil gradbenega dovoljenja za hišo, s katero se je približal naravi. Ko pa je narava prišla k njemu na travnik, bi se ji pa odrekel. Župani so seveda veseli novih prebivalcev, s čimer se krepi blagajna občine. Ali so bili vsi ti novi prebivalci obveščeni, da se podajajo v osrednje območje medveda? Ali so prejeli brošurico s strokovnimi navodili, kako se obnašati na tem področju in da lahko vsak čas pričakujejo obisk kakšnega medveda, ki se je pač podal na ta konec, kjer so vedno bili?

Proti odstrelu govori tudi obnašanje medvedke, ko je ugledala gospo. Po opisih podobnih srečanj lahko sklepamo, da medvedka ni agresivna. Če bi bila, bi prišlo do ugrizov in verjetno gospa ne bi preživela. Šlo je za klasičen primer obrambe mladičev. Ima pa seveda šape težke kakih 30 kilogramov in na koncu kremplje, ki jih ne more spraviti v šape kot mačka. Dovolj je, da te nežno odrine ali klofne in že se ti kje pozna.

Omenja se tudi, da je ta medvedka tekla za rekreativcem nekaj dni prej, še vedno v osrednjem območju. Spet ga je medvedka gotovo želela odgnati zaradi mladičev, ki so bili kje v bližini. In kot svetujejo strokovnjaki, ne teči pred medvedom, ampak se počasi umikati. Tudi to pravilo je bilo prekršeno. Toda gotovo ti ni lahko pri srcu, da bi se počasi odmikal, saj veš, da je v nekaj korakih lahko pri tebi. A tekač je imel pri sebi strašilno pištolo in jo je s poki odgnal. Leta 2017 sem v Dnevniku (https://www.dnevnik.si/1042762170) omenil to možnost obrambe in veseli me, da je bila uspešno preizkušena.

Prav poveden pa je podatek, da je blizu Vrha nad Želimljami naselje Medvedica, sicer že v občini Grosuplje. Gotovo ima tako ime z razlogom. Novoselci bi se morali bolj podučiti o krajih, kamor prihajajo. Iz opisa izvemo, da je tam največ vikendov. Lepo, oddih v neokrnjeni naravi. Toda v osrednjem območju medveda. Območja si lahko ogledamo v Atlasu okolja. V poglavju Narava najdemo življenjsko okolje medveda.

Ne gre torej za medvedko, ki bi bila navajena na človeka in do njega vnaprej agresivna. Zato je odstrel neupravičen in nepotreben. Priporočam, da si ogledamo nekaj posnetkov medvedke z mladiči, kako se kopajo v domačem bazenu. Morda bi si gospod Leben lahko postavil kakšnega. Nekateri prebivalci opustošene Evrope bi za take poglede takoj plačali kopico evrov.

Mag. Tomaž Ogrin, Ljubljana