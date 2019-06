Mestni kino Domžale se julija že po večletni tradiciji seli na prosto v Češminov park, kjer bodo lahko obiskovalci morda kar na travi tri konce tedna uživali v poletnih filmih in super sproščeni atmosferi kar pod zvezdnatim nebom.

Obiskovalcem je na voljo 250 sedežev, a so dobrodošli tudi ležalniki in piknik odeje, ki jih prinesejo s seboj kar sami. Sedežnega reda in rezervacij ni, vse predstave pa so brezplačne.

V primeru slabega vremena bodo filmske projekcije prestavljene v Mestni kino Domžale na Ljubljanski 61. Češminov park leži ob Plečnikovi ulici v Domžalah, kjer je v neposredni bližini na parkirišču OŠ Domžale in pri stanovanjskem naselju Bistra obiskovalcem na voljo tudi več parkirnih prostorov. V parku je odprta tudi filmska kavarna Kavarna Češmin, ki bo ob dnevih projekcij obratovala še eno uro po koncu filma. Vse projekcije se bodo začele ob 21.30; prva, biografska glasbena drama Bohemian Rhapsody o Freddieju Mercuryju in skupini Queen bo na sporedu v četrtek, 4. julija. Naslednji dan bodo v Češminovem parku zavrteli kriminalno dramo Widows, v soboto pa bodo prvi teden pod zvezdami zaključili z gorniškim biografskim filmom Manaslu – Berg der Seelen.