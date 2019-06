Na drugem mestu je Great Bistro iz madžarske prestolnice Budimpešta, na tretjem mestu sledi londonski Pied a Terre.

Kot so zapisali snovalci seznama, je Kucha majhen biser v središču Ljubljane, ki uporablja skrbno izbrane lokalne in sezonske surovine za izdelavo rastlinskega sira, kruha in omak, zelenjavnih skled in sendvičev. Od gobovega raguja z belim vinom in timijanom do pice s čičeriko in rikoto, hrana tukaj je fantastična, so dodali.

Celoten seznam je na ogled tu.