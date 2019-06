Ljubljana je najmanjše mesto, uvrščeno na lestvico, so novico sporočili iz Mestne občine Ljubljana. Slovensko prestolnico so avtorji lestvice sicer opisali kot zeleno mesto, ki je prijazno do kolesarjev. Pohvalili so aktivnosti na področju kolesarjem prijaznega razvoja mesta in prizadevanja za inovativne rešitve na tem področju.

Avtorji so med drugim izpostavili podatke o izposoji koles iz samopostrežnega sistema Bicikelj, urejanje enosmernih ulic, po katerih je kolesarjenje dovoljeno v obe smeri, uvajanje križišč in semaforjev za kolesarje, širitev območij, namenjenih le pešcem in kolesarjem, ter območij z omejeno hitrostjo.

Ljubljana se je že tretjič zapored uvrstila na omenjeno lestvico; prvič leta 2015, ko je zasedla 13. mesto, drugič leta 2017 z osmim mestom.

Med izzivi za prihodnji razvoj kolesarstva v Ljubljani avtorji navajajo postavitev dodatnih stojal za kolesa oz. varovanih kolesarnic, dopolnitev kolesarskega omrežja na obrobju mesta ter vzdrževanje kolesarske infrastrukture v zimskih razmerah, so nadaljevali na občini.

Že več kot 6 milijonov izposoj koles

Ob tem so spomnili, da so v zadnjem času zagotovili boljše pogoje za kolesarje na prenovljeni Drenikovi ulici, Gosposvetski cesti, Dalmatinovi, Grablovičevi in Livarski ulici, Prešernovi in Hradeckega cesti. V teku so prenove Trubarjeve ulice, Poljanske ceste, Litijske, Vodnikove in drugih cest, pravkar se bo začela še prenova Parmove.

Za vzdrževanje kolesarske infrastrukture skrbijo vse leto, tudi pozimi, na očitke odgovarjajo na ljubljanski občini. »Sneg s kolesarskih stez čistimo potem, ko zagotovimo prevoznost cest za javni promet ter dostop do zdravstvenih domov, šol in vrtcev,« so pojasnili. »Ker preteklo zimo ni snežilo, ocenjujemo pripombo o vzdrževanju v zimskih razmerah kot nekoliko nenavadno,« so še dodali.

Samopostrežni sistem izposoje koles Bicikelj v Ljubljani živi od leta 2011 in beleži že več kot šest milijonov izposoj koles. Vsako kolo iz sistema Bicikelj je v povprečju uporabljeno osemkrat dnevno. Danes sistem obsega 60 postajališč s 600 kolesi.

Lestvico kolesarjem prijaznih mest The Copenhagenize Index sicer pripravljajo od leta 2011, prvo mesto pa je tudi letos - že tretjič zapored - zasedel danski Koebenhavn.