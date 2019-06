Medvedka je žensko v naselju Vrh nad Želimljami napadla v soboto zjutraj, posebna skupina je po izdani interventni odločbi še isti dan začela z iskanjem medvedke, ki je predvidena za odstrel.

V sredo so jo sicer opazili, a so se ta dan že organizirali posamezniki, ki s hrupom - med drugim ropotajo z lonci in pokrovkami, na glas poslušajo glasbo in hupajo - odganjajo medvedko.

Tako je za zdaj še niso izsledili, je za STA pojasnil Spindler in ocenil, da je tudi manjša verjetnost, da bodo sled uspeli vzpostaviti. Lovci je niti ne iščejo po gozdu, saj je to po njegovih pojasnilih prenevarno.

S hrupom bo še bolj nevarna Medvedka je namreč zaradi hrupa aktivistov še bolj razdražena. »Ne razumem aktivistov. Menijo, da bodo naredili korist medvedki, pa je ne. S povzročanjem hrupa jo bodo še dodatno razdražili in takšna je še bolj nevarna,« je ocenil. Dejanje aktivistov je označil kot neodgovorno, nezrelo in nevarno. »Nevarnosti se ne zavedajo. Medvedka se prikaže kot duh. Giblje se kot maček, neslišno, tudi bliskovita je kot maček. Povrhu vsega pa je še mama,« je dejal. Medvedka se je doslej zadrževala na določenem območju vasi Vrh in začetku vasi Gradišče, kjer pa so zdaj prisotni aktivisti. Ko bodo ti odšli, pa bodo po njegovih besedah tako razdraženo medvedko prepustili domačinom, če se bo premaknila v drugo okolje, pa tamkajšnjim prebivalcem. Tako lahko pride do novega incidenta. Po njegovi oceni se je medvedka potuhnila, a prav daleč z mladičema - ta sta po zadnji oceni zelo verjetno letošnja - ni šla.