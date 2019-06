Vse več indicev potrjuje domnevo, da je kazenska ovadba mariborskih kriminalistov zoper Marjana H. na trhlih temeljih. Zunajobravnavni senat Okrožnega sodišča v Slovenj Gradcu je namreč pravnomočno zavrnil pritožbo mariborske policije zoper sklep preiskovalne sodnice, ki ni soglašala s tem, da bi se osumljenemu prepovedalo približevanje Danieli Ružič, sodnici Okrožnega sodišča v Mariboru.

»Ob presoji zakonitosti in pravilnosti odločitve preiskovalne sodnice je zunajobravnavni senat ugotovil, da je odločitev preiskovalne sodnice pravilna in zakonita,« so sporočili iz slovenjgraškega sodišča. Po skrbni in natančni presoji predloženih dokazov, ki so se v času odločanja preiskovalne sodnice nahajali v spisu, je zunajobravnavni senat ugotovil, da je povsem pravilno presodila. Policisti namreč niso uspeli postreči s takšnim dokazom, da bi bil izkazan utemeljen sum, da je H. storil očitano kaznivo dejanje, kar je zakonski pogoj za zakonito odreditev ukrepa prepovedi približevanja.