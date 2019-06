Žal je vlada pred nekaj dnevi izdala mnenje, v katerem sporoča, da predlogu zakona nasprotuje. V mnenju široko povzema stališča, ki jih sicer beremo v dokumentih Združenja bank Slovenije. Prav tako citira odlomek iz sodbe in sklepa Vrhovnega sodišča RS, II Ips 195/2018; v sestavi sodečega senata je bil tudi sodnik poročevalec, ki je leta 2006 na županskih volitvah javno podprl kandidata, v preteklosti direktorja banke, ki je zdaj tožena stranka v tem predmetnem sporu. Sodnik – podpornik, o katerem je v preteklosti že razpravljal sodni svet, danes odločilno usmerja sodno prakso slovenskih sodišč, nesojeni župan in bivši direktor banke pa je svetovalec v kabinetu predsednika države. Ministrstvo za finance, ki po naših informacijah pripravlja pisna gradiva vlade o tej temi, iz nobenega od dopisov ne izpusti informacije, da je Vlada RS že leta 2015 podala skupno izjavo z ministrstvom za finance, ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, Banko Slovenije in lobistično organizacijo! – Združenjem bank Slovenije. Vse to sproža dvome o politični avtonomiji pretekle in sedanje vlade.

Nepoštenost pogodbenih pogojev in sodna praksa

Bivši finančni minister in guverner Banke Slovenije je vstop tujih konkurentov v začetku prvega desetletja novega tisočletja opisal z besedami, da na slovenski finančni trg prihajajo inovativni in atraktivni bančni produkti. V Sloveniji so krediti v švicarskih frankih med na novo sklenjenimi stanovanjskimi posojili v letu 2005 zajemali 24,9 odstotka, v letu 2007 pa že 46,4 odstotka. V istem letu so skoraj 70 odstotkov novih stanovanjskih posojil odobrile banke v večinski tuji lasti in v teh bankah so posojila v CHF dosegala več kot 50-odstotni delež. Banke v večinski tuji lasti so prodajo ustavile, ko so to od njih zahtevali nadzorni organi v Avstriji, ki so ugotovili, da produkt ni primeren za široko potrošnjo. Danes, petnajst let kasneje, se s problematiko kreditov v švicarskih frankih ukvarjata celotna vzhodna in južna Evropa.

Sodišče EU je v zadevi Andriciuc in drugi (zadeva C-186/16) zapisalo, da je treba pri oceni nepoštenosti pogodbenega pogoja upoštevati vse okoliščine, ki bi jih prodajalec lahko poznal ob sklenitvi pogodbe in ki bi lahko vplivale na poznejše izvajanje te pogodbe. V skladu z Direktivo 93/13 nepošteni pogodbeni pogoji posojilojemalca ne zavezujejo in so nični, pravna posledica ugotovitve ničnosti, če gre za pogoje, brez katerih pogodba ne more obstati, pa je ničnost celotne pogodbe. Bankam je bila v času prodajanja kreditov znana dolgoročna napoved gibanja tečajnega para CHF–EUR agencije Bloomberg. Sredi prvega desetletja novega tisočletja je agencija Bloomberg za naslednjih 25 do 30 let (za čas ročnosti stanovanjskih kreditov) predvidela 100-odstotno rast vrednosti švicarskega franka v razmerju do evra.

V nobenem od sodnih postopkov doslej banke niso mogle dokazati, da so posojilojemalce ob najemu kredita seznanile s to okoliščino, ki je pripeljala do obstoja znatnega neravnotežja med strankami v škodo potrošnika. Tudi običajen odgovor bančnikov na vprašanje angleške kraljice, kako da nihče ni mogel predvideti velike krize, je mit. Glavni ekonomist v Banki za mednarodne poravnave v Baslu, William White, ki je vsaj od leta 2003 dalje bankirje opozarjal na grožnjo krize, je povedal: »Vsi so vse vedeli, a nihče se ni hotel odzvati.«(1)

Sodna pot iskanja pravice je nezadovoljiva iz več razlogov: več tisoč primerov bo resno obremenilo sodni sistem; posojilojemalci prihajajo iz različnih družbenih slojev, zato nimajo vsi sredstev, znanja in samozavesti za sodni boj; sodna praksa na tem področju je še v povojih in posojilojemalci, ki so med prvimi vložili tožbe, se pravdajo že več kot štiri leta; sodba vrhovnega sodišča v zadevi II Ips 195/2018 je s pravnega vidika tako problematična, da se poraja dvom, ali bo prestala presojo Ustavnega sodišča. Zato je nujno, da v reševanje spora poseže zakonodajalec.