Janez Pipan: Domovina

Mnogo let in desetletij sem naročen na različne revije, ki sem jih včasih veliko prebiral, danes pa jih v nenehni stiski s časom komaj še prelistam in pregledam naslove. Že velikokrat sem si rekel, da bi bilo treba ta naročniška razmerja prekiniti, potem pa pomislim, da bi se s tem dokončno odklopil od vse tiste vednosti, ki me je formirala, da bi bila to nekakšna intelektualna evtanazija – in vplačam naročnine še za eno leto. Še posebej sem vznemirjen, ko me v poštnem nabiralniku pričaka Kursbuch, revija, ki danes izhaja v obliki tematskih številk (štirikrat letno), sicer pa ima precej slavno zgodovino. Leta 1965 jo je ustanovil Hans Magnus Enzensberger kot radikalno glasilo vseh intelektualnih, uporniških in umetniških gibanj tistega časa, v naslednjih desetletjih pa je zastopala predvsem mišljenjske koncepte, ki so se porodili iz študentskih gibanj in protestov leta 1968. Revija izhaja v Hamburgu, ureja pa jo münchenski sociolog Armin Nassehi.