Dr. Uroš Klančar, Sandoz: Aplikacija je lahko celo uspešnejša od standardnih zdravil

Dr. Uroš Klančar je vodja digitalne transformacije v globalnem razvoju Sandoza. Ima magisterij iz farmacije in doktorat iz biomedicine, je pa tudi ustanovitelj Združenja Synaptic za konceptualni razvoj in promocijo alternativne glasbe. Digitalna transformacija zdravstva je rastoče področje farmacevtske industrije. Podjetju Sandoz, katerega del je tudi Lek, je skupaj z ameriškim zagonskim podjetjem Pear Therapeutics uspelo pri Ameriški agenciji za hrano in zdravila (FDA) registrirati prvi digitalni terapevtik (reSET) za zdravljenje odvisnosti od drog (kokain, amfetamini, marihuana, alkohol) in digitalni terapevtik v kombinaciji z buprenorfinom (reSET-O) za zdravljenje od opioidnih drog (heroin, morfij, kodein). Gre za aplikaciji, ki sta zdravilo.