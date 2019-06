Iz petnajstih v šestnajsta: LETÍ, LETÍ… FAZAN!

Jaz, mali puhasti fazan, prisegam, da bom vsa štiri leta izobraževanja ponosno zastopal našo šolo tako na šolskih kot obšolskih dejavnostih. Prisegam, da ne bom stal v vrsti pred kopirnico in se drenjal po hodnikih. Dijakom četrtih letnikov bom vedno in povsod odstopil prostor, še posebno v lokalu M. Prisegam, da bom spoštoval starejše na šoli in v njihovi prisotnosti ne bom odpiral kljuna, če to od mene ne bo zahtevano.