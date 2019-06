Kdo skrbi za pravila v počitniškem varstvu

Ponudba počitniškega varstva je zaradi velikega povpraševanja vse bolj obsežna in raznolika. Hkrati tega področja zakonodaja posebej ne ureja, nihče tudi sistematično ne nadzoruje, kako varna in kvalitetna je ponudba. Kljub temu se večina ponudnikov trudi, da bi upravičila pričakovanja staršev, njihova dejavnosti namreč temelji na zaupanju in dobrem imenu, izgubiti slednjega pa bi pomenilo izgubiti tudi posel.