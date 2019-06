Na letošnji dan beguncev so na Siciliji, eni izmed osrednjih vstopnih točk migrantov iz Afrike v Evropsko unijo, organizirali prav posebno prireditev, ki je številnim gledalcem malih zaslonov dobro znana. Prebežniki so svoje plesne, pevske, akrobatske in pesniške veščine namreč soočili na tekmovanju Begunec ima talent. Po predizborih se je v Cataniji pomerilo 13 finalistov. Ti so – podobno kot inačica televizijske oddaje – občinstvo zabavali in navduševali z najrazličnejšimi talenti. Zmago je odnesla 18-letna pesnica Hannah Imrodi iz Nigerije, ki je občinstvu predstavila svojo pesnitev Pot, v kateri dvomljivcem razlaga, zakaj imajo ljudje pravico zbežati iz svoje domovine. Cilj prireditve ni bil predstavljati travmatičnih izkušenj bega ljudi iz njihovih domačih okolij in razlogov, zaradi katerih so se odločili zapustiti domovino. Cilj je bil usmerjen predvsem v sedanjost in prihodnost. Begunce so želeli predstaviti kot ljudi, ki v svojih hotenjih, željah in talentih niso nič drugačni od nas. »Umetnost in glasba vsem človeškim bitjem pomagata pri njihovem izražanju. To velja tudi za begunce, ki so zelo veliko izgubili. Priložnost petja, plesa in nastopanja je lahko dobrodošel pobeg od realnosti in tudi priložnost za soočanje s težkimi emocijami,« je za Guardian povedal predstavnik UNHCR Marco Rotunno. Lani je bilo na svetu 70 milijonov beguncev – največ po drugi svetovni vojni. Trend je v porastu.